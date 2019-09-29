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  • Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Ünlü şarkıcı 'ın eski eşi aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Popçu 'la İrlandalı model 'ın 5 yıllık evliliği geçen ay bitti. Ama çift hakkındaki dedikodular bitmek bilmiyor. Boşanmanın ardından ülkesine dönen Chloe geçtiğimiz günlerde iş için Türkiye'ye geldi. Chole Loughnan hakkındaki hamilelik iddiasından ihanet dedikodularına kadar merak edilen her şeyi anlattı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'Evliliğimiz yürümediği için elbette üzgünüm. Birisine ömür boyu bir taahhütte bulunuyorsunuz, sonsuza dek birlikte kalmayı planlıyorsunuz. Maalesef, hayat her zaman istediğiniz gibi plan yapmıyor. Ama şu an istediğim zaman arayabileceğim, konuşabileceğim bir dostum var.' İşte çok konuşulan ayrılığın perde arkası...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 12:57
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Popçu 'la İrlandalı model 'ın 5 yıllık evliliği geçen ay bitti. Ama çift hakkındaki dedikodular bitmek bilmiyor. İrlandalı model Chloe Loughnan'a hakkındaki hamilelik iddiasından ihanet dedikodularına kadar merak edilen her şeyi ilk kez anlattı. İşte çok konuşulan ayrılığın perde arkası...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Nasılsın Coco? Boşanmanın ardından kendini nasıl hissediyorsun?

- İyiyim. İyi hissediyorum.

Evliliğiniz boyunca sürekli boşanacağınız yönünde söylentiler çıkıyordu, sonunda gerçek oldu. Neden böyle dedikodular çıkıyordu?

- Adı üzerinde; dedikodu. Ben özel hayatımı anlatmayı sevmediğimden, hiçbir zaman dedikodularla ilgili konuşmadım. O dedikoduların çıktığı dönemde de biz çok mutluyduk.

Sonra ne oldu peki? Sevgi mi bitti?

- Aslında sevgiyle ilgili bir problem yoktu. Evliliğim boyunca Serdar'ı çok sevdim. Hâlâ da seviyorum.

Hâlâ seviyor musun?

- Tabii ki. Aramızda kötü hiçbir şey yok. Biz gerçekten çok iyi arkadaşız. Evlendiğimizde birbirimizi seviyorduk, boşandık hâlâ birbirimizi seviyoruz. Sorun bu değildi.

Neydi peki?

- Belli bir sebep yok. Biz sadece boşanmanın ikimiz için de en iyi karar olduğunu düşündük.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Boşanma kararını kim verdi? Sen mi, yoksa Serdar mı?

- Ortak karar aldık. Oturup konuştuk, ikimiz de bu durumu kabul ettik.

Üzgün müsün boşandığın için?

- Evliliğimiz yürümediği için elbette üzgünüm. Birisine ömür boyu bir taahhütte bulunuyorsunuz, sonsuza dek birlikte kalmayı planlıyorsunuz. Maalesef, hayat her zaman istediğiniz gibi plan yapmıyor. Ama şu an istediğim zaman arayabileceğim, konuşabileceğim bir dostum var.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

SİNİR KRİZİ GEÇİRMEDİM HASTALANDIM, HASTANEYE KALDIRILDIM

Boşanma davasını duruşmadan sadece bir gün önce öğrendiğin, sinir krizi geçirip ağladığın şeklinde haberler çıktı...

- Aslında sinir krizi geçirmedim. Bu dünyada ilişkiler sadece eşler arasında değil. Etrafta sizi izleyen milyonlarca insan var. Tüm kişisel anlarımı herkesle paylaşıyorum ve bu bazen zor olabiliyor. Boşanmaya karar verdiğimizde, çevreden çeşitli tepkiler geldi. Ben de buna tam olarak hazır değildim. Yani herkesin buna yorum yapmasına. Üzerimdeki baskıdan dolayı hastalandım ve hastaneye kaldırıldım. Midemle ilgili sorunlar yaşadım ve serum takıldı. Bu durum sinir kriziyle alakalı değildi. Sorunun ne olduğunu biliyorduk, bu stresten ve baskıdan dolayı olmuştu.

Evliliğinizde ilk sorunlar ne zaman yaşanmaya başladı?

- Her ilişkide sorunlar vardır, herkes tartışır. Ama ne yazık ki her sorun çözülemez...

Serdar'ın hastalığı evliliğinizi olumsuz etkiledi mi?

- Serdar, onu tanıdığım ilk günden beri hastaydı. Yeni hastalanmadı. O yüzden bu durumun bizim ilişkimizde problem olduğunu söyleyemem. Onun için zordu; sonuçta konser veriyor, yoruluyor. Ama tabii benim için de zordu; birini sevdiğin zaman onu öyle görmek istemiyorsun.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

YAŞ FARKINA HİÇBİR ZAMAN TAKILMADIM

Serdar hastalığı nedeniyle pek seyahat edemiyor ama sen gezmeyi çok seviyorsun. Bu durum ilişkinizde sorun yaratıyor muydu?

- Aslında dedikoduların çıkmasının sebeplerinden biri de buydu. Çünkü insanlar "Kız gidiyor, Serdar niye gitmiyor" diyordu.

Sen istemiyor muydun gelmesini?

- Tabii ki istiyordum. Ama anlayış gösterdim. Sorun çıkarmadan kabul ettim. Ben dünyayı gezmek, bir şeyler yapmak istiyordum. İnsanlar buna anlam veremiyordu. Ailemi de özlüyor ve sık sık ülkeme gidiyordum. Sonuçta 19 yaşındayken dilini bile bilmediğim bir ülkeye geldim. Kimseyi tanımıyordum.

Aranızdaki 22 yaş problem miydi peki?

- Ben hiçbir zaman aramızdaki yaş farkına takılmadım. Bence aşkın yaşı, dini ve dili olmaz. Biz bunun en güzel örneğiydik.

Öyleyse bardağı taşıran en son damla ne oldu?

- "Son damla" diye bir şey yoktu aslında. Hayat insana çok şey öğretiyor. Benim, yaşadığım motosiklet kazasından sonra öğrendiğim en büyük şey şu oldu; her şeyin bir sebebi vardır.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

KAZA SIRASINDA MOTOSİKLETİ KULLANAN SEVGİLİM DEĞİL, KIZ ARKADAŞIMDI

Geçen yıl Miami'de motosiklet kazası geçirdin...

- Evet. Çok büyük bir kazaydı.

Nasıl oldu o? Bir sevgilin olduğu ve kaza yaptığın motosikleti de sevgilinin kullandığı yazıldı...

- Miami'ye çalışmaya gitmiştim. İkinci ya da üçüncü gündü. Motoru arkadaşım kullanıyordu.

Erkek arkadaşın mı?

- Kız arkadaşım. Kesinlikle! Kız arkadaşımın kullandığı bir Vespa'ydı. Ben arkadaydım. Bir anda bir araba geldi, çok yaklaştı. Arkadaşım direksiyonu kırdı. Kaldırıma çarparak uçtuk. Bayılmışım orada.

Bir kadın 911'i arayıp "Ceset düştü buraya" demiş galiba...

- Etrafımızda evler vardı. İnsanlar yanımıza gelmiş. Bir kadın ambulans çağırıp öyle demiş. O zaman baygındım ben. Uyandığımda acildeydim. 52 tane kırık ve çatlak vardı vücudumda.

Kaç gün kaldın hastanede?

- 1 hafta kaldım. Sürekli morfin ve ağrı kesici veriyorlardı. Ağrılarım dayanılmazdı. Yürüyebileceğimden bile emin değildim. Belim kırılmıştı.

Serdar niye gelmedi yanına?

- Serdar'ın hasta olduğunu biliyorsun Cengiz. Kendini iyi hissetmiyordu. Kazayı duyduğunda gerçekten paniğe kapıldığını ve strese girdiğini düşünüyorum. Bilirsin iyi değil. Aynı zamanda yapacak çok işi vardı. Konser vs...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Ama ölümden dönmüşsün. İnsan ne yapar eder gelir. Serdar gelmediği için üzüldün mü?

- Elbette kocamın yanımda olmasını isterdim. Orada bulunan harika arkadaşlara ve aileme minnettarım.

Bu kaza hayatında bir kırılma noktası mı oldu?

- Evet. Kazadan sonra iyileştiğimde hayata bakış açım değişti.

Belki hayatını da değiştirmek istedin ve eşini de değiştirdin...

- (Gülüyor)

Boşanmanda ve radikal kararlar almanda kazanın etkisi olmuş mudur gerçekten?

- Belki beni biraz değiştirdi. Belki de bu yüzden kararlar aldım. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda gerçekten sizi değiştiriyor olaylar.

Serdar yanında olsa, uçağa atlayıp Miami'ye gelse değişir miydi bir şey? Evliliğin sürer miydi?

- Hayır. O hastaydı, gelemezdi. Yani ona hak verdim.

Bu evlilikte hep sen ona hak verdin. O sana aynı şekilde yaklaşıyor muydu?

- Bu soruyu ona sorman lazım.

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