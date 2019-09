Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Popçu Serdar Ortaç'la İrlandalı model Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliği geçen ay bitti. Ama çift hakkındaki dedikodular bitmek bilmiyor. Boşanmanın ardından ülkesine dönen Chloe geçtiğimiz günlerde iş için Türkiye'ye geldi. Chole Loughnan hakkındaki hamilelik iddiasından ihanet dedikodularına kadar merak edilen her şeyi anlattı. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'Evliliğimiz yürümediği için elbette üzgünüm. Birisine ömür boyu bir taahhütte bulunuyorsunuz, sonsuza dek birlikte kalmayı planlıyorsunuz. Maalesef, hayat her zaman istediğiniz gibi plan yapmıyor. Ama şu an istediğim zaman arayabileceğim, konuşabileceğim bir dostum var.' İşte çok konuşulan ayrılığın perde arkası...