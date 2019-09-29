Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

Nasılsın Coco? Boşanmanın ardından kendini nasıl hissediyorsun?

- İyiyim. İyi hissediyorum.

Evliliğiniz boyunca sürekli boşanacağınız yönünde söylentiler çıkıyordu, sonunda gerçek oldu. Neden böyle dedikodular çıkıyordu?

- Adı üzerinde; dedikodu. Ben özel hayatımı anlatmayı sevmediğimden, hiçbir zaman dedikodularla ilgili konuşmadım. O dedikoduların çıktığı dönemde de biz çok mutluyduk.

Sonra ne oldu peki? Sevgi mi bitti?

- Aslında sevgiyle ilgili bir problem yoktu. Evliliğim boyunca Serdar'ı çok sevdim. Hâlâ da seviyorum.

Hâlâ seviyor musun?

- Tabii ki. Aramızda kötü hiçbir şey yok. Biz gerçekten çok iyi arkadaşız. Evlendiğimizde birbirimizi seviyorduk, boşandık hâlâ birbirimizi seviyoruz. Sorun bu değildi.

Neydi peki?

- Belli bir sebep yok. Biz sadece boşanmanın ikimiz için de en iyi karar olduğunu düşündük.