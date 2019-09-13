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  • Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Ünlü şarkıcı 'nın hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ...

Dünyaca ünlü isimlerin hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Podyumda ya sahnelerde görmeye alışık olduğumuz çocukluk halleriyle dikkat çekiyor. 'dan ' a kadar birçok ünlünün çocukluk halleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zaman en çok merak edilen ismi olan ve çocukluğu ve ilk gençlik yılları Barranquilla'da geçen Shakira, La Rosa De Cristal adını verdiği ilk şiirini dört yaşında yazdı. Daktiloyla ödüllendirilen küçük Shakira şiir yazmaya devam etti ve daha sonra bunları şarkılara dönüştürmeye başladı. Sekiz yaşındayken erkek kardeşlerinden birini kaybeden Shakira ilk şarkısını ona ithafen yaptı. İşte Shakira ve diğer ...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 07:03
Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Dünyaca ünlü isimlerin hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Podyumda ya sahnelerde görmeye alışık olduğumuz çocukluk halleriyle dikkat çekiyor. 'dan ' a kadar birçok ünlünün çocukluk halleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zaman en çok merak edilen ismi olan ve çocukluğu ve ilk gençlik yılları Barranquilla'da geçen Shakira, La Rosa De Cristal adını verdiği ilk şiirini dört yaşında yazdı. Daktiloyla ödüllendirilen küçük Shakira şiir yazmaya devam etti ve daha sonra bunları şarkılara dönüştürmeye başladı. Sekiz yaşındayken erkek kardeşlerinden birini kaybeden Shakira ilk şarkısını ona ithafen yaptı. İşte Shakira ve diğer ...

Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

ADELE

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Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

ADELE

Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

ADELE

Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

AMY WINEHOUSE

Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

AMY WINEHOUSE

Ünlü şarkıcı Shakira'nın çocukluk hali şaşırtıyor! İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

AMY WINEHOUSE

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