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  • Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!

'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki sosyal medyayı salladı!

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla unutulmayan şarkılara adını yazdıran güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda 24 yaşındaki kızı ile yaptığı paylaşıma beğeni yağan Sibel Can için "kızı ile abla kardeş gibi görünüyor" yorumları yapılmıştı. 49 yaşındaki Sibel Can yıllara meydan okyan güzelliği ile sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden. Sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise magazin gündemine bomba gibi düştü. hesabından bornozlu pozlarını paylaşan güzel şarkıcı Sibel Can takipçilerinden büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can sadelikten yana olduğunu şu sözleri ile anlatmıştı: "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." İşte sosyal medyayı sallayan ve bu akıma uyan diğer ...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 07:51 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 08:01
Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla unutulmayan şarkılara adını yazdıran güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda 24 yaşındaki kızı ile yaptığı paylaşıma beğeni yağan Sibel Can için "kızı ile abla kardeş gibi görünüyor" yorumları yapılmıştı. 49 yaşındaki Sibel Can yıllara meydan okyan güzelliği ile sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden. Sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşım ise magazin gündemine bomba gibi düştü. hesabından bornozlu pozlarını paylaşan güzel şarkıcı Sibel Can takipçilerinden büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can sadelikten yana olduğunu şu sözleri ile anlatmıştı: "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." İşte sosyal medyayı sallayan ve bu akıma uyan diğer ...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!

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Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!

ÖZGE ULUSOY

Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!
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Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!

HÜLYA AVŞAR

Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!
Ünlü şarkıcı Sibel Can'dan bornozlu poz! 49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!

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