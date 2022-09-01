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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?
Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:40

Ünlü şarkıcı Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?

Ünlü şarkıcı Simge'nin açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 15 yılı aşkın süredir şarkı söylediğini belirten Simge, "Pes ettiğim zamanlar olmuştu ama bunlar beni daha da yukarı çekti" dedi. Güzel şarkıcı, ilginç bir itirafta da bulundu: Çok ünlü bir hanımefendi sanatçı, yıllarca önümü kesmeye çalıştı. Simge'nin bahsettiği kadın sanatçının kimliği merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?

Ünlü şarkıcı Simge, samimi açıklamalar yaptı. 15 yılı aşkın süredir şarkı söylediğini belirten Simge, "Pes ettiğim zamanlar olmuştu ama bunlar beni daha da yukarı çekti" dedi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?

Şarkıcı, ilginç bir itirafta da bulundu: "Çok ünlü bir hanımefendi sanatçı, yıllarca önümü kesmeye çalıştı.

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?

Ama gerçekten başarılıysanız kimse size engel olamıyor. Bu kişi sonra benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?

Çünkü korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum." Simge'nin bahsettiği kadın sanatçının kimliği merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti! Kim o hanımefendi?

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