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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! 'Gurur duydum'
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:52

Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! 'Gurur duydum'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, öğlen 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin ardından yapılan kan bağışı çağrısı için Kızılay'ın bir AVM'de kurduğu alana giden ünlü şarkıcı Soner Arıca, bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların fotoğrafını paylaşarak; "Gurur duydum" diye yazdı. İşte tüm detaylar…

Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! ’Gurur duydum’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.Soner Arıca, bunun ardından Kızılay'ın kan bağışı aldığı bir AVM'ye gitti. Birçok vatandaşın Kınık'tan gelen çağrıya kayıtısız kalmayarak uzun kuyruklar oluşturduğu anın fotoğrafını paylaşan Arıca, şu ifadeleri kullandı...

Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! ’Gurur duydum’

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834" dedi.

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Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! ’Gurur duydum’

"VATANDAŞLARIMIZI KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ"

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak;

Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! ’Gurur duydum’

"Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur.

Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! ’Gurur duydum’

Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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