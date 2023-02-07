Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:49
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
08:52
Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! 'Gurur duydum'
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, öğlen 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin ardından yapılan kan bağışı çağrısı için Kızılay'ın bir AVM'de kurduğu alana giden ünlü şarkıcı Soner Arıca, bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların fotoğrafını paylaşarak; "Gurur duydum" diye yazdı. İşte tüm detaylar…