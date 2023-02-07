Ünlü şarkıcı Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! ’Gurur duydum’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.Soner Arıca, bunun ardından Kızılay'ın kan bağışı aldığı bir AVM'ye gitti. Birçok vatandaşın Kınık'tan gelen çağrıya kayıtısız kalmayarak uzun kuyruklar oluşturduğu anın fotoğrafını paylaşan Arıca, şu ifadeleri kullandı...