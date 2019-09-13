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  • Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

Ünlü şarkıcı 'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

Ünlü şarkıcı katıldığı bir galada kıyafet seçimi ile çok konuşuldu. Neslihan Doğan imzalı çuvaldan yapılmış tasarım bir elbiseyle tüm ilgiyi üzerine toplayan Yonca Evcimik'in elbisesinin üzerindeki yazılar dikkat çekti. Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. Kıyafetin önünde İngilizce yazan 'Hayat sıkıcı kıyafetler giymek için çok kısa', arkasında ise 'Herkes baksın dalgasına' yazıları için Yonca Evcimik, "Hayatım boyunca hep istediğimi giydim. Gördüğünüz gibi çuval giysem kendime yakıştırıyorum" dedi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni yağan ünlü şarkıcının yaşını duyan inanamıyor. İşte Yonca Evcimik'in yaşı ve sizin için derlediğimiz galerisi...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 14:57
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

Ünlü şarkıcı katıldığı bir galada kıyafet seçimi ile çok konuşuldu. Neslihan Doğan imzalı çuvaldan yapılmış tasarım bir elbiseyle tüm ilgiyi üzerine toplayan Yonca Evcimik'in elbisesinin üzerindeki yazılar dikkat çekti. Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. Kıyafetin önünde İngilizce yazan 'Hayat sıkıcı kıyafetler giymek için çok kısa', arkasında ise 'Herkes baksın dalgasına' yazıları için Yonca Evcimik, "Hayatım boyunca hep istediğimi giydim. Gördüğünüz gibi çuval giysem kendime yakıştırıyorum" dedi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni yağan ünlü şarkıcının yaşını duyan inanamıyor. İşte Yonca Evcimik'in yaşı ve sizin için derlediğimiz galerisi...

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

MÜGE ANLI

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

İLKER İNANOĞLU

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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