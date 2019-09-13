Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in iddialı kıyafeti şaşırttı! Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta büyüledi...

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik katıldığı bir galada kıyafet seçimi ile çok konuşuldu. Neslihan Doğan imzalı çuvaldan yapılmış tasarım bir elbiseyle tüm ilgiyi üzerine toplayan Yonca Evcimik'in elbisesinin üzerindeki yazılar dikkat çekti. Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. Kıyafetin önünde İngilizce yazan 'Hayat sıkıcı kıyafetler giymek için çok kısa', arkasında ise 'Herkes baksın dalgasına' yazıları için Yonca Evcimik, "Hayatım boyunca hep istediğimi giydim. Gördüğünüz gibi çuval giysem kendime yakıştırıyorum" dedi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni yağan ünlü şarkıcının yaşını duyan inanamıyor. İşte Yonca Evcimik'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları galerisi...