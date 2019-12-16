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  • Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...

Ünlü şarkıcı ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte ...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan özel hayatı ile de oldukça merak edilen isimlerden. Peki olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla son zamanlarda sesinin yanı sıra ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Paylaşımlarında aile fertlerine de yer veren Zara'nın kız kardeşi ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda abla kardeşin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor. Bir röportajında Zara "7 yıl kardeş istiyorum diye ağladım, sonunda bir kız bir de erkek kardeşim oldu." sözleriyle kardeşlerini nasıl sevdiğini anlatmıştı. İşte Bahar Yılmaz ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 07:53
Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan özel hayatı ile de oldukça merak edilen isimlerden. Peki olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla son zamanlarda sesinin yanı sıra ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Paylaşımlarında aile fertlerine de yer veren Zara'nın kız kardeşi ile benzerliği ise görenleri şaşırtıyor. ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Hangisi Zara bilemedik", "En güzel kardeşler" yorumları yapılan fotoğraflarda abla kardeşin birbirlerine olan sevgileri açıkça görülüyor. Bir röportajında Zara "7 yıl kardeş istiyorum diye ağladım, sonunda bir kız bir de erkek kardeşim oldu." sözleriyle kardeşlerini nasıl sevdiğini anlatmıştı. İşte Bahar Yılmaz ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...

AZRA AKIN

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Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKINAZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...
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Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...
Ünlü şarkıcı Zara ile kız kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! İşte Zara'nın güzeller güzeli kız kardeşi...

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