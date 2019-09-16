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  • Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

Ünlü şarkıcı gitarist sevgilisi ile evlendi!

Ünlü şarkıcı uzun süredir birlikte olduğu gitarist sevgilisi ile dün akşam nikah masasına oturdu. Mutlu çiftin şahitliği nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı. Girne'de yapılan Ziynet Sali ile çiftinin düğününe ünlüler akın attı. 150 kişilik davetli listesi hazırlandı.Düğününden bir gece önce Kıbrıs Merit Royal Hotel'de sahneye çıkan Ziynet Sali, konserde şarkıları ve enerjisiyle büyük alkış aldı. Sahnede Sali'ye Erkan Erzurumlu da eşlik etti. "Aşkı içinizde yaşayın. Aşk güzel bir şey, aşk her zaman olmalı" diyen güzel şarkıcı, eşine 'Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim' şarkısını söyledi. Ardından çift, romantik danslar etti. Sali, gecenin sonunda Rumca ve İspanyolca şarkılar da seslendirdi. Ziynet Sali'nin evlendiği haberlerinden sonra eşi Erkan Erzurumlu kim? Erkan Erzurumlu kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu... İşte Ziynet Sali'nin eşi Erka Erzurumlu ve düğün kareleri...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 10:35
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

Ünlü şarkıcı uzun süredir birlikte olduğu gitarist sevgilisi ile dün akşam nikah masasına oturdu. Mutlu çiftin şahitliği nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

Girne'de yapılan ile çiftinin düğününe ünlüler akın attı. 150 kişilik davetli listesi hazırlandı.

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Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!
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Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

Düğününden bir gece önce Kıbrıs Merit Royal Hotel'de sahneye çıkan , konserde şarkıları ve enerjisiyle büyük alkış aldı. Sahnede Sali'ye da eşlik etti. "Aşkı içinizde yaşayın. Aşk güzel bir şey, aşk her zaman olmalı" diyen güzel şarkıcı, eşine 'Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim' şarkısını söyledi. Ardından çift, romantik danslar etti. Sali, gecenin sonunda Rumca ve İspanyolca şarkılar da seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

'nin evlendiği haberlerinden sonra eşi kim? kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu... İşte Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu...

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen , gitaristlik yapmaktadır.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

Uzun süredir ile birlikteliği devam eden magazin basınını takip edenlerin, adını yakın zamanda duymaya başladığı bir isim. İkili bir süredir sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapıyordu.

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