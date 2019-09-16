Ünlü şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi!

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali uzun süredir birlikte olduğu gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dün akşam nikah masasına oturdu. Mutlu çiftin şahitliği nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı. Girne'de yapılan Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu çiftinin düğününe ünlüler akın attı. 150 kişilik davetli listesi hazırlandı.Düğününden bir gece önce Kıbrıs Merit Royal Hotel'de sahneye çıkan Ziynet Sali, konserde şarkıları ve enerjisiyle büyük alkış aldı. Sahnede Sali'ye Erkan Erzurumlu da eşlik etti. "Aşkı içinizde yaşayın. Aşk güzel bir şey, aşk her zaman olmalı" diyen güzel şarkıcı, eşine 'Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim' şarkısını söyledi. Ardından çift, romantik danslar etti. Sali, gecenin sonunda Rumca ve İspanyolca şarkılar da seslendirdi. Ziynet Sali'nin evlendiği haberlerinden sonra eşi Erkan Erzurumlu kim? Erkan Erzurumlu kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu... İşte Ziynet Sali'nin eşi Erka Erzurumlu ve düğün kareleri...