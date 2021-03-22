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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Ünlü şovmen çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte ...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen 'den yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 'dan olan kızı ile 'dan olan oğlu ile paylaşımda bulundu. Ev halini paylaşan 'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. Artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 08:01 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 08:02
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen 'den yeni paylaşım geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen , 'dan olan kızı ile 'dan olan oğlu ile paylaşımda bulundu.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Artık delikanlı olan 'in oğlu ilgi odağı oldu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Ev halini paylaşan 'in oğlu 'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerden uzak büyüyen 'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...
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