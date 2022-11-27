Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok’tan para alamıyorum”

"ÜÇ HAFTAHIR ÖDEME YAPMIYORLAR"

Muhabirlerin "O zaman TikTok'ta olmanıza gerek kalmaz mı?" sorusuna Mali, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde.