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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok'tan para alamıyorum”
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:41

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok'tan para alamıyorum”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak bir ödül töreninin sunuculuğunu yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformuyla ilgili soru üzerine "Ne göz varmış sizde" diyerek, sitemde bulundu. Mehmet Ali Erbil, TikTok videolarıyla çok konuşuluyor. Canlı yayın açıp, takipçilerinden hediyeler isteyen, "Bu Onur hâlâ araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" şeklindeki sözleri gündem olan şovmen, hakkındaki eleştirilere "Ben 50 yıldır böyleyim kardeşim, bilmiyor musunuz yani! Beni böyle sevdiniz" yanıtını vermişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok’tan para alamıyorum”

5'inci Best Of Turkey Awards ödül töreni, önceki akşam Gayrettepe'de bir otelde gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu şovmen Mehmet Ali Erbil ve manken Tuğba Özay yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok’tan para alamıyorum”

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, "Bu sene yapılan 50'nci ödül töreni sanıyorum.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok’tan para alamıyorum”

Milliyet'in haberine göre; Bu törenlerden her sene elli tane yapılıyordur, Bunların yarısını sunsak, köşeyi döneriz" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok’tan para alamıyorum”

"ÜÇ HAFTAHIR ÖDEME YAPMIYORLAR"

Muhabirlerin "O zaman TikTok'ta olmanıza gerek kalmaz mı?" sorusuna Mali, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok’tan para alamıyorum”

Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik. Benim hayatımda sadece TikTok yok. Hayatını TikTok'a bağlayanlar düşünsün" karşılığını verdi.

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