Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
10:41
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil isyan etti! “Sizin yüzünüzden TikTok'tan para alamıyorum”
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak bir ödül töreninin sunuculuğunu yapan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformuyla ilgili soru üzerine "Ne göz varmış sizde" diyerek, sitemde bulundu. Mehmet Ali Erbil, TikTok videolarıyla çok konuşuluyor. Canlı yayın açıp, takipçilerinden hediyeler isteyen, "Bu Onur hâlâ araba yollamadı. Bu kadar cimri mi?" şeklindeki sözleri gündem olan şovmen, hakkındaki eleştirilere "Ben 50 yıldır böyleyim kardeşim, bilmiyor musunuz yani! Beni böyle sevdiniz" yanıtını vermişti.