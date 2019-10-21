Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Ünlü şovmen resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Geçtiğimiz aylarda 235 gün yoğun bakımda kalmanın ardından taburcu olan 'in sağlık durumunun iyiye gitmesi herkesi sevindirmişti ki Mehmet Ali Erbil, son günlerde hayranlarını oldukça korkutuyor. , Mehmet Ali Erbil'i ziyaret ederek son halini hesabından paylaştı. Son olarak magazin programına katılarak açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, sağlığına gün gün kavuşup kilosu yerinde görünürken Mehmet Ali Erbil'in 20 günde çökmesi, hayranlarını endişelendirdi. Şarkıcı , kızı ve annesi ile beraber Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Yakın zamanda kendisinin de torunu olacak olan Mehmet Ali Erbil, Banu Parlak'ın kızını sevdiği anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı. 20 gün önceki halinden eser kalmayan Mehmet Ali Erbil'in hızla eridiği ve hastalık sürecindeki yorgunluğunun da yüzüne yansıdığı herkes tarafından fark edildi. İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in zayıflamış hali…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 16:22
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum takılan 'in son görüntüsü herkesi şaşırttı. , kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 62 yaşındaki şovmenin verdiği kilolar dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum takılan Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü herkesi şaşırttı. Kısa süre sonra dede olacak Mehmet Ali Erbil, 'ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Erbil'in, hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı. İşte Mehmet Ali Erbil ve hızla kilo veren diğer ünlü isimler…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Yeşim Ceren Bozoğlu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Cengiz Kurtoğlu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Pelin Öztekin

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

BİZE ULAŞIN