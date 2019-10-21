Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil resmen eridi! Mehmet Ali Erbil’i görenler tanıyamadı!

Geçtiğimiz aylarda 235 gün yoğun bakımda kalmanın ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyiye gitmesi herkesi sevindirmişti ki Mehmet Ali Erbil, son günlerde hayranlarını oldukça korkutuyor. Şarkıcı Banu Parlak, Mehmet Ali Erbil'i ziyaret ederek son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Son olarak magazin programına katılarak açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, sağlığına gün gün kavuşup kilosu yerinde görünürken Mehmet Ali Erbil'in 20 günde çökmesi, hayranlarını endişelendirdi. Şarkıcı Banu Parlak, kızı ve annesi ile beraber Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Yakın zamanda kendisinin de torunu olacak olan Mehmet Ali Erbil, Banu Parlak'ın kızını sevdiği anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı. 20 gün önceki halinden eser kalmayan Mehmet Ali Erbil'in hızla eridiği ve hastalık sürecindeki yorgunluğunun da yüzüne yansıdığı herkes tarafından fark edildi. İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in zayıflamış hali…