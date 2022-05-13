Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle tepki geçti. Sunuculuk yaptığı törende Mehmet Ali Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözlerine maruz kalan Melike Öcalan katıldığı magazin programında sert bir açıklama yapmıştı. İstemediği bir durumun içinde kaldığını ifade eden Melike Öcalan'ın sitem dolu sözleri magazin gündemine damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil, Bebek'te görüntülendi. Ünlü şovmen kendini böyle savundu…