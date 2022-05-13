Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

"İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözleri için şunları söyledi: "Olayı iki gün önce yaşadığı için etkisini henüz atlatamadım. Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı. Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım. "