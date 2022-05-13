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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:01

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle tepki geçti. Sunuculuk yaptığı törende Mehmet Ali Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözlerine maruz kalan Melike Öcalan katıldığı magazin programında sert bir açıklama yapmıştı. İstemediği bir durumun içinde kaldığını ifade eden Melike Öcalan'ın sitem dolu sözleri magazin gündemine damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil, Bebek'te görüntülendi. Ünlü şovmen kendini böyle savundu…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle tepki geçti. Şovmen sahneye çıktığında Öcalan'a "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

MEHMET ALİ ERBİL'DEN MELİKE ÖCALAN AÇIKLAMASI

Hürriyet'in haberine göre; Bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a söylediği "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri tepki çeken Mehmet Ali Erbil, Bebek'te görüntülendi. Ünlü şovmen, "Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi" diye kendisini savundu.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

BENİM HER ZAMANKİ HALİM

Bebek'te görüntülenen Erbil, konuyla ilgili "Benim her zamanki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı" dedi. Erbil, "Melike Hanım'la olaydan sonra konuştunuz mu" sorusuna da "Nasıl görüşeyim telefon numarası bile yok" diye yanıt verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

Sunuculuk yaptığı ödül töreninde Mehmet Ali Erbil'in "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında şaşkına dönen Melike Öcalan, sessizliğini bozdu. Erbil ile bir daha aynı ortamda bulunmak istemediğini söyleyen Öcalan, "Sakin kalmaya çalıştım ama çok üzücü bir durum.. Terazinin kantarı baya kaçmış" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den Melike Öcalan açıklaması! Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı…

"İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözleri için şunları söyledi: "Olayı iki gün önce yaşadığı için etkisini henüz atlatamadım. Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı. Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım. "

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