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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan hamle! Melike Öcalan'a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 12:06

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan hamle! Melike Öcalan'a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle gündem olmuştu. Erbil, Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" demişti. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek Erbil'e tepki göstermişti. Mehmet Ali Erbil, daha fazla konuşmamak için bakın ne yaptı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan hamle! Melike Öcalan’a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…

Bir ödül töreninde bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Melike Öcalan, yaşadıkları diyalog sonrası magazin gündemine damga vurmuştu. Ünlü şovmen Erbil, Melike Öcalan'a söylediği sözlerle tepki geçti. Şovmen sahneye çıktığında Öcalan'a "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" demişti. Günlerce konuşulan olaydan sonra Mehmet Ali Erbil konuşmama kararı aldı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan hamle! Melike Öcalan’a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…

BENİM HER ZAMANKİ HALİM

"Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi" sözleriyle kendisini savundu. Erbil, "Melike Hanım'la olaydan sonra konuştunuz mu" sorusuna da "Nasıl görüşeyim telefon numarası bile yok" diye yanıt verdi.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan hamle! Melike Öcalan’a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…

Mehmet Ali Erbil, gelen tepkilere cevap vermemek için ilginç bir hamle yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan hamle! Melike Öcalan’a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…

AĞZINI BANTLADI

Büyük tepki çeken Mehmet Ali Erbil, daha fazla konuşmamak için gazetecilerin önüne ağzını bantlayarak çıktı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan hamle! Melike Öcalan’a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…

Sunuculuk yaptığı ödül töreninde Mehmet Ali Erbil'in "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında şaşkına dönen Melike Öcalan, sessizliğini bozdu. Erbil ile bir daha aynı ortamda bulunmak istemediğini söyleyen Öcalan, "Sakin kalmaya çalıştım ama çok üzücü bir durum.. Terazinin kantarı baya kaçmış" dedi.

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