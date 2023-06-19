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Haberler Galeri Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! 'Narsist sevgilim hayatımı kararttı'
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:11

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! 'Narsist sevgilim hayatımı kararttı'

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy; açıklamaları ile magazin gündemine damga vuruyor, iddialı pozlarıyla ise sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Esmersoy, son olarak narsist insanlardan uzak durulması gerektiğini söyleyip kendisine dair bir itirafta bulundu. Yıllar sonra ilk kez konuşan Burcu Esmersoy, "Benim hayatımda da böyle biri vardı. Yaptıkları şey hep aynı; size kötü hissettirmek, yok saymak, onsuz hiçbir şey olduğunuzu düşündürtmek ve sizi en yaralı olduğunuz yerden vurmak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

MERVE YURTYAPAN
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! ’Narsist sevgilim hayatımı kararttı’

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ekranların en sevilen yüzlerinden... 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss International seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve Dostluk Güzeli oldu. Ardından sunuculuk kariyeri başladı ve yıllardır en çok iş yapan isimlerin arasında yerini aldı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! ’Narsist sevgilim hayatımı kararttı’

Esmersoy, samimiyeti ve dobralığıyla da herkesin sevgisini kazandı.

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! ’Narsist sevgilim hayatımı kararttı’

Hayatıyla ilgili birçok gerçeği zaman zaman tüm açıklığıyla anlattı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! ’Narsist sevgilim hayatımı kararttı’

Ünlü sunucu, özel hayatıyla ilgili yine samimi bir açıklama yaptı ve geçmiş yıllarda narsist bir sevgilisi olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! ’Narsist sevgilim hayatımı kararttı’

Ünlü sunucu, "Benim hayatımda böyle biri vardı. Bir anda sizi tam olarak avucunun içine alıyor ve onun radarına giriyorsunuz.

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