Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:11

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yıllar sonra itiraf etti! 'Narsist sevgilim hayatımı kararttı'

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy; açıklamaları ile magazin gündemine damga vuruyor, iddialı pozlarıyla ise sosyal medyayı sallamayı başarıyor. Esmersoy, son olarak narsist insanlardan uzak durulması gerektiğini söyleyip kendisine dair bir itirafta bulundu. Yıllar sonra ilk kez konuşan Burcu Esmersoy, "Benim hayatımda da böyle biri vardı. Yaptıkları şey hep aynı; size kötü hissettirmek, yok saymak, onsuz hiçbir şey olduğunuzu düşündürtmek ve sizi en yaralı olduğunuz yerden vurmak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...