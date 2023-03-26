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Haberler Galeri Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay'a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!
Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:00

Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay'a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felakti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ünlü isimler de deprem bölgesine akın etti. Bu isimlerden biri de ünlü sunucu Esra Erol... Esra Erol, Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi. Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Esra Erol, gönülleri fethetti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elinden geleni yapan ünlü sunucu, son paylaşımıyla takdir topladı.

Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay’a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerinde ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Sunucu Esra Erol Özbir, deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a gitti.

Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay’a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!

Depremzedeler ile bir araya gelen Esra Erol Özbir, son paylaşımıyla herkesi mest etti.

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Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay’a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde yaşadıklarını dile getirdi.

Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay’a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!

"Hayat dolu pembeli kadınım"

Ünlü sunucu 93 yaşındaki depremzede bir kadın ile çekilmiş fotoğrafına, "Acıların gözlerden okunduğu bir kelime ile süzülen yaşların arasında bu sıcak anları kahkahaları da yaşadık. Yaşının 93 olduğunun istemiyormuş. Soranlara "Yaşımın 75 olduğunu söyle" diye tembihledi. "Hayat dolu pembeli kadınım" notunu düştü.

Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay’a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!

Ünlü sunucunun bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

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