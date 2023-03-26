Ünlü sunucu Esra Erol, gönülleri fethetti! Hatay’a giden Esra Erol depremzedelerin yaralarını sardı!

"Hayat dolu pembeli kadınım"

Ünlü sunucu 93 yaşındaki depremzede bir kadın ile çekilmiş fotoğrafına, "Acıların gözlerden okunduğu bir kelime ile süzülen yaşların arasında bu sıcak anları kahkahaları da yaşadık. Yaşının 93 olduğunun istemiyormuş. Soranlara "Yaşımın 75 olduğunu söyle" diye tembihledi. "Hayat dolu pembeli kadınım" notunu düştü.