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Haberler Galeri Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren'e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:16

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren'e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı

'Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez annelik sevinci yaşadı.

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren’e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı, Namlı'nın doğum iznine ayrılması sebebiyle 7 Kasım'dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan'ın sunumuyla ekrana geliyor.

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren’e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı

2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı.

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Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren’e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı

"HANIMEFENDİ DOSTUM"

Hakan Ural, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştı: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren’e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı

Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah."

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren’e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı, 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir.

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