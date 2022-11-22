Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu! Oğlu Aren’e kavuşmanın mutluluğunu paylaştı

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı, Namlı'nın doğum iznine ayrılması sebebiyle 7 Kasım'dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan'ın sunumuyla ekrana geliyor. 2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı. 'HANIMEFENDİ DOSTUM' Hakan Ural, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştı: 'Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir. Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah.' NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR? Nur Tuğba Namlı, 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Üniversiteye kadar Mersinde yaşayan başarılı isim Üniversiteyi Balıkesir Üniversitesi'nde okudu ve buradan mezun oldu. Nur Tuğba Algül Namlı üniversite döneminin ardından Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasına yarışmacı olarak katıldı ve burada tanınarak meşhur oldu. İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı. TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı 'Ütopya Panorama' programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı. Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 3 tane çocuğu var.