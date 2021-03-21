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Haberler Galeri Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı! Çağla Şıkel "Patates kızartmasının içinde yüzebilirim" demişti...

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine ile şov yaptı! Çağla Şıkel "Patates kızartmasının içinde yüzebilirim" demişti...

İki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Çağla Şıkel paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtmıştı. Çağla Şıkel'in "Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor" sözleri sonrası zayıflığının sırrı merak konusu olmuştu. Sosyal medya hesabından sık sık spor paylaşımlarında bulunan Çağla Şıkel yine karın kası şovu yaptı. İşte 42 yaşında fit hali ile dikkat çeken ve beğeni toplayan paylaşımları...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:25
Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı! Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti...

İki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Çağla Şıkel paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı! Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti...

Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtmıştı.

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Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı! Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti...

Çağla Şıkel'in "Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor" sözleri sonrası zayıflığının sırrı merak konusu olmuştu.

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı! Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti...

Sosyal medya hesabından sık sık spor paylaşımlarında bulunan Çağla Şıkel yine karın kası şovu yaptı.

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel yine karın kasları ile şov yaptı! Çağla Şıkel Patates kızartmasının içinde yüzebilirim demişti...

İşte 42 yaşında fit hali ile dikkat çeken ve beğeni toplayan paylaşımları...

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