Ünlü top model Tülin Şahin 7 aylık hamile! Tülin Şahin bakın kaç kilo aldı!

İlk bebeğini kucağına almak için gün ünlü manken Tülin Şahin, hamileliğinde 7 ayı geri de bıraktı. Tülin Şahin hamileliği hakkında merak edilenleri magazin programında anlattı. Ünlü top model Tülin Şahin "Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı. 4. aydan itibaren başladı. Bende unutkanlık başladı. İklime klima demek kaç puan? Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım." Tülin Şahin, "Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi? İnanılmaz bir süreç. Sağ olsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor" dedi. Düzgün fiziği ile her zaman dikkat çeken Tülin Şahin'in hamileliğinde kaç kilo aldığı merak konusu oldu. Tülin Şahin "7 aylık hamileyim. Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Klasik erik olayı olmadı. Şuana kadar 9-10 kilo aldım."