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  • Ünlü top model Tülin Şahin 7 aylık hamile! Tülin Şahin bakın kaç kilo aldı!

Ünlü top model 7 aylık hamile! Tülin Şahin bakın kaç kilo aldı!

İlk bebeğini kucağına almak için gün ünlü manken , hamileliğinde 7 ayı geri de bıraktı. Tülin Şahin hamileliği hakkında merak edilenleri magazin programında anlattı. Ünlü top model Tülin Şahin "Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı. 4. aydan itibaren başladı. Bende unutkanlık başladı. İklime klima demek kaç puan? Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım." Tülin Şahin, "Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi? İnanılmaz bir süreç. Sağ olsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor" dedi. Düzgün fiziği ile her zaman dikkat çeken Tülin Şahin'in hamileliğinde kaç kilo aldığı merak konusu oldu. Tülin Şahin "7 aylık hamileyim. Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Klasik erik olayı olmadı. Şuana kadar 9-10 kilo aldım."

Giriş Tarihi: 23.09.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 14:25
Ünlü top model Tülin Şahin 7 aylık hamile! Tülin Şahin bakın kaç kilo aldı!

İlk bebeğini kucağına almak gün sayan , hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Tülin Şahin, merak edilenleri 2. Sayfa programına anlattı. ABD'de ortak arkadaşları aracılığı ile tanıştığı Portekizli Pedro de Noronha ile geçtiğimiz nisan ayında nikâh masasına oturan manken Tülin Şahin, hamileliğinin 7'nci ayında, bir kızı olacak. Bebeğini kucağına almak için gün sayan 38 yaşındaki manken Tülin Şahin, "Aklımda milyon tane soru var; acaba bebeğim kime benzeyecek, nasıl biri olacak, hayatım değişecek mi? İnanılmaz bir süreç. Sağ olsun eşim beni hep rahatlatıyor, güç veriyor" dedi. Tülin Şahin'in hamileliğinde kaç kilo aldığı merak konusu oldu. Tülin Şahin "7 aylık hamileyim. Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. Şuana kadar 9-10 kilo aldım."

Ünlü top model Tülin Şahin 7 aylık hamile! Tülin Şahin bakın kaç kilo aldı!

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Ünlü top model Tülin Şahin 7 aylık hamile! Tülin Şahin bakın kaç kilo aldı!

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