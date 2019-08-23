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Ünlü türkücü 'in kızı bakın kimmiş!

'in kızının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'i uzun yıllardır tanıyoruz. 1961 yılında ünlü sanatçıları ve yanık sesli türkücüleriyle bilinen 'da doğan Mahmut Tuncer'in bir dönem albümleri yok satıyordu. Seksenli yıllarda çıkardığı albümlerle birlikte filmlerle de ekranlara geldi Mahmut Tuncer. Son yıllarda ise halay denilince akla gelen ilk sanatçılardan. Peki Mahmut Tuncer'in kızının da son dönemin popüler isimlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel yıldız Gizem Tuncer de sanat camiasına adım atmış durumda.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 08:04
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı bakın kimmiş!

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