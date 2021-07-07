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Haberler Galeri Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca sosyal medyada olanlar oldu! Şoke olan takipçiler yorum yağmuruna tuttu
Giriş Tarihi: 07.07.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 06:46

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca sosyal medyada olanlar oldu! Şoke olan takipçiler yorum yağmuruna tuttu

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu. 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Karlı, 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı. 'Hiç estetiğim yok' diyen Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise bir kez daha gündeme geldi.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca sosyal medyada olanlar oldu! Şoke olan takipçiler yorum yağmuruna tuttu

Sosyal medyanın en aktif ünlü isimlerinden olan Songül Karlı, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Songül Karlı, her ne kadar estetik operasyonu geçirmediğini dile getirse de yıllar önceki fotoğrafları ünlü şarkıcıyı yalanlar nitelikte.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca sosyal medyada olanlar oldu! Şoke olan takipçiler yorum yağmuruna tuttu

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu.

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Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca sosyal medyada olanlar oldu! Şoke olan takipçiler yorum yağmuruna tuttu

Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca sosyal medyada olanlar oldu! Şoke olan takipçiler yorum yağmuruna tuttu

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü türkücü Songül Karlı estetiksiz halini paylaşınca sosyal medyada olanlar oldu! Şoke olan takipçiler yorum yağmuruna tuttu

Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu.

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