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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!

Giriş Tarihi: 22.04.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 16:15
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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!

ABD'li reality şov yıldızı , annesi ve kardeşleriyle birlikte yaptıkları programının yanı sıra vücuduyla ve kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!

Seçtiği kıyafetlerle vurguladığı fiziği sayesinde meşhur olan 35 yaşındaki yıldızın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusuydu.

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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!

Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti.

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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!

İki çocuk annesi yıldız, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi.

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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!

Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.

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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
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Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!
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