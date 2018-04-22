Ünlü yıldızdan şoke eden itiraf!

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaptıkları programının yanı sıra vücuduyla ve kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Seçtiği kıyafetlerle vurguladığı fiziği sayesinde meşhur olan 35 yaşındaki yıldızın estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusuydu. Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti. İki çocuk annesi yıldız, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi. Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.