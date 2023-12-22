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Haberler Galeri Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 12:02

Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...

Charlotte Dawson, beş aylık oğlu Jude'un neredeyse Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) bronşitinden ölmek üzereyken 'makinelere bağlandığını' görmenin ne kadar 'yürek parçalayıcı' olduğunu anlattı. Eski bir reality programının yıldızı, Ekim ayında oğlunun doğumundan sadece birkaç ay sonra, minik bebek ilk kez soğuk algınlığı sanılan hastalığı nedeniyle aceleyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...

Doktorlar, altı gün boyunca oksijene bağlı kalan bebeğin nefes almakta zorlanması ve cilt renginin değişmesi nedeniyle bir gün daha geç kalınsaydı 'öleceğini' söyledi.

Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...

Şimdi Jude'u 'küçük mucizesi' olarak adlandıran ünlü bunun ne kadar korkunç bir deneyim olduğunu anlattı ve şunları söyledi: "Çok korkutucuydu. Beslemiyordu ve arından nefesi yavaşladı. Nefes alamadığını fark ettim ve aniden rengi değişti, gerçekten griye döndü."

"Doktorlar onu gördüklerinde iyi ki hızlıca hastaneye getirdiniz çünkü 24 saat daha geç kalsaydınız ölmüş olabilirdi dedi. Büyük bir şok yaşadım."

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Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...

"Makinelere bağlanması yürek parçalayıcıydı. Hayatın neyle ilgili olduğunu anlamamı ve her şeye farklı bir açıdan bakmamı sağladı. Jude'a bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum. O bizim küçük mucizemiz."

Ekim ayında hastaneye kaldırıldığında, ilk doktorun sadece soğuk algınlığı olduğunu düşünerek onları geri çevirmesinin ardından içgüdülerine güvendiği için ne kadar müteşekkir olduğunu paylaştı.

Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...

Charlotte, küçük çocuğunu kucakladığı ve elini tuttuğu bir fotoğrafını yayınladı. Paylaşımına şu notu düştü: "Annelik içgüdünüze güvenin. Ne kadar yorgun olsam da bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum. Güzel oğlumuz, doktorların sadece üşüttüğünü söylemesi ve evde dinlenmesi gerektiğini söyledikten sonra RSV bronşiti oldu. Şükür ki, doğru zamanda hastaneye gittik ve hemşireler ve doktorlar ona hemen oksijen desteği sağladılar ve gelecek haftaya kadar burada olacağız, ancak doğru yerdeyiz ve emin ellerdeyiz."

Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...

Bronşiolit, genellikle solunum sinsityal virüsü (RSV) olmak üzere viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. RSV çok yaygındır ve öksürük ve hapşırıkla kolayca yayılır. Hemen hemen tüm çocuklar iki yaşına gelene kadar bu durumu yaşamıştır.

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