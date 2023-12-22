Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...

Şimdi Jude'u 'küçük mucizesi' olarak adlandıran ünlü bunun ne kadar korkunç bir deneyim olduğunu anlattı ve şunları söyledi: "Çok korkutucuydu. Beslemiyordu ve arından nefesi yavaşladı. Nefes alamadığını fark ettim ve aniden rengi değişti, gerçekten griye döndü."

"Doktorlar onu gördüklerinde iyi ki hızlıca hastaneye getirdiniz çünkü 24 saat daha geç kalsaydınız ölmüş olabilirdi dedi. Büyük bir şok yaşadım."