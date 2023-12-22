Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
12:02
Ünlü yıldızın en zor anı! Çocuğum ölümden kıl payı kurtuldu! Bir gün daha bekleseydik...
Charlotte Dawson, beş aylık oğlu Jude'un neredeyse Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) bronşitinden ölmek üzereyken 'makinelere bağlandığını' görmenin ne kadar 'yürek parçalayıcı' olduğunu anlattı. Eski bir reality programının yıldızı, Ekim ayında oğlunun doğumundan sadece birkaç ay sonra, minik bebek ilk kez soğuk algınlığı sanılan hastalığı nedeniyle aceleyle hastaneye kaldırılmıştı.