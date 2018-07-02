Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ünlülerden paylaşımı

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in 18 gün sonra cesedi bulundu. Ünlüler de acı haber sonrası tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 02.07.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 22:53
  • 1
  • 12
Ünlülerden paylaşımı
Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

SELİN CİĞERCİ

Ailesine sabır dilemekten başka bir şey diyemiyorum ama çok büyük bir ceza gelecek inanıyorum hadi bakalım sinirlerim yerinden oynadı .. ALLAH'IM SEN ÇOK BÜYÜKSÜN ÇOK ZOR

  • 2
  • 12
Ünlülerden paylaşımı
Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

IŞIN KARACA

Maviş'im..

#leyla Mekanın cennet olsun minik melek.

Sana bunu yapanların hesabı elbet sorulacak..

Sana bunu yaşatanlar aynı acıyı yaşamadan ölmez..

Allah'ın adalet tartısı bize bunu öğretti...

Kötülükte öteye gitti bu mesele artık...

Lütfen büyüklerimiz bu sapkın sapık vicdanları toplumdan yok etsin..

Çocuk dediğin çamurda oynar, yanakları kızarana kadar koşar, yanları yana dek güler...

Haklar bu değil.

İstismarın her şeklini gördük...

Ne olur dursun artık... #çocukistismarınahayır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 12
Ünlülerden paylaşımı
Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

DEMET AKALIN

Ayrıntıları öğrenmek bile istemiyorum!!! Lanet olsun!! Allah bin belanızı versin! Ne diyim yaaa bir bebek daha gitti..

  • 4
  • 12
Ünlülerden paylaşımı
Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

ECE ERKEN

Söylenecek sözler bitti! Sıra icraatta!!!

  • 5
  • 12
Ünlülerden paylaşımı
Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

ALİŞAN

Daha Eylül'ün toprağı kurumadan,Leyla'dan acı haber geldi:(( Söylenecek tek kelime bulamıyorum... Allahım aılelerıne sabırlar versin:((( Ufacık çocuklardan ne istersiniz,o minicik bedenlere şiddet uygulayıp,canını alıp nasıl gömersiniz!!! Kediye,köpeğe,tavuğa hatta nasıl bir sapıklıksa damacana su şişesine bile cinsel saldırı yapan yaratıklarla yasıyoruz maalesef. Böyle canavarlarla aynı dünyada yaşamak istemiyoruz,gerekirse idam cezası için referandum yapılsın !!! Eminim noksansız yüzde 100 herkes onaylayacaktır!!!Belki şu anda bu satırları yazarken bile,bir hayvana yada kadına, çocuğa bu canavarlardan birisi saldırıyordur..Bu son olsun demekten utanıyoruz artık!!!! #idamıgetirtecavüzcüyübitir #idamistiyoruz

  • 6
  • 12
Ünlülerden paylaşımı
Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

ESRA EROL

AdıLeyla bu yavrunun ve ona yapılanı unutma Türkiye!

  • 7
  • 12
Ünlülerden paylaşımı
Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

MUSTAFA CECELİ

Bakara sûresi 179: " Kısasta sizin için HAYAT vardır. Derin düşünen akıl sahipleri. Tâ ki böylece korunursunuz"...
Leyla, Eylül ve nice masum melek.. ve onları kurban seçen şeref, ahlak, insanlık yoksunu nice mahlukat.. O pisliklerin tatlı canlarını almadan hiçbir şeyin önüne geçilemez.. ibret-i alem için değil, adalet için İDAM çıksın..

BİZE ULAŞIN