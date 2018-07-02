Ünlülerden Leyla Aydemir paylaşımı

ALİŞAN

Daha Eylül'ün toprağı kurumadan,Leyla'dan acı haber geldi:(( Söylenecek tek kelime bulamıyorum... Allahım aılelerıne sabırlar versin:((( Ufacık çocuklardan ne istersiniz,o minicik bedenlere şiddet uygulayıp,canını alıp nasıl gömersiniz!!! Kediye,köpeğe,tavuğa hatta nasıl bir sapıklıksa damacana su şişesine bile cinsel saldırı yapan yaratıklarla yasıyoruz maalesef. Böyle canavarlarla aynı dünyada yaşamak istemiyoruz,gerekirse idam cezası için referandum yapılsın !!! Eminim noksansız yüzde 100 herkes onaylayacaktır!!!Belki şu anda bu satırları yazarken bile,bir hayvana yada kadına, çocuğa bu canavarlardan birisi saldırıyordur..Bu son olsun demekten utanıyoruz artık!!!! #idamıgetirtecavüzcüyübitir #idamistiyoruz