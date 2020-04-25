Ünlülerin fitness koçu Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Lale Onuk...

Survivor programının yeni yarışmacısı kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

Genç yarışmacı, iki yıldır Lale Onuk'la birlikte.Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi: "Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan'la yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı..."