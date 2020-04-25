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Ünlülerin fitness koçu Survivor kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Lale Onuk...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve özellikle son dönemde büyük izlenme oranıyla reyting sonuçlarında birinci olan Survivor'da dikkat çeken yarışmacılar arasında var. Ünlülerin fitness antrenörlüğünü yapan ? Bugün Survivor'da ödül ve erzak oyunu oynanacak, oyunun fragmanında eski Bursaspor ve Galatasaray oyuncusu Sercan Yıldırım ile tartışan Berkan Karabulut, birleşme partisi gecesinde de telefonla bağlanan Zeynep Bastık'ın arkadaşı çıkmıştı. İşte Survivor Berkan Karabulut'un hayatı...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:35
Ünlülerin fitness koçu Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Lale Onuk...

Survivor izleyicileri sadece hakkında değil sevgilisi Lale Onuk hakkında da araştırmalar yapıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının favorileri arasında gösterilen ? Yarışmaya katılmadan önce ünlülerin fitness antrenörlüğünü yapan Berkan Karabulut; sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Daha önce Survivor'da yarışan Ezgi Avcı, oyuncu Müjde Uzman ve Aytaç Şaşmaz; Berkan'ın öğrencileri arasında yer alıyor. Birleşme gecesi öncesi Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk da çok konuşulmuştu.

SURVİVOR FAVORİLERİNDEN BERKAN KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ünlülerin fitness koçu Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Lale Onuk...

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan , vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

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Ünlülerin fitness koçu Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Lale Onuk...

Survivor programının yeni yarışmacısı kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan , vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

Genç yarışmacı, iki yıldır Lale Onuk'la birlikte.Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi: "Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan'la yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı..."

Ünlülerin fitness koçu Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Lale Onuk...

"Berkan beni tanıdı. 'Hala çok güzelsin' dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar." ifadelerini kullandı.

Ünlülerin fitness koçu Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? Lale Onuk...
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