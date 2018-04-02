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hiç bilinmeyen garip ları

Giriş Tarihi: 02.04.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 15:57
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hiç bilinmeyen garip ları
Ünlülerin hiç bilinmeyen garip takıntıları

Adele

Ünlü şarkıcı Adele martılardan çok korkuyor. Sebebi ise 9 yaşındayken dondurmasını elinden alan bir martı..

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hiç bilinmeyen garip ları
Ünlülerin hiç bilinmeyen garip takıntıları

Kadir Doğulu

Ayak sı olan Doğulu, evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım.'' demişti.

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hiç bilinmeyen garip ları
Ünlülerin hiç bilinmeyen garip takıntıları

Kıvanç Tatlıtuğ

Tatlıtuğ'un en korktuğu şey yalnız kalmak.

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hiç bilinmeyen garip ları
Ünlülerin hiç bilinmeyen garip takıntıları

Murat Boz

Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyuyor.

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hiç bilinmeyen garip ları
Ünlülerin hiç bilinmeyen garip takıntıları

Özge Özpirinçci

Güzel oyuncu evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor.

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hiç bilinmeyen garip ları
Ünlülerin hiç bilinmeyen garip takıntıları

Nicole Kidman

Kendisi kelebekleri çok seviyor ve uğur getirdiğine inanıyor ancak onlardan çok korkuyor...

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hiç bilinmeyen garip ları
Ünlülerin hiç bilinmeyen garip takıntıları

Rihanna

Deniz canlılarından çok korkuyor.

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