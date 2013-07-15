Ünlülerin objektifinden - 15.07.2013

BENNU GEREDE CEYDA ATEŞ DEMET AKALIN DOĞA RUTKAY DİDEM SOYDAN ENGİN ALTAN DÜZYATAN GİZEM KARACA GİZEM ÖZTÜRK HALUK LEVENT HÜLYA AVŞAR KENDİ LERZAN MUTLU MERVE OFLAZ BAŞAK SAYAN MİNE TUGAY NİLGÜN BELGÜN PINAR TEZCAN SEDA ÖNDER SERDAR ORTAÇ SEREN SERENGİL SEVDA DEMİREL SİNEM ÖZTÜRK TUĞBA MELİS TÜRK YILDIZ TİLBE ZERRİN TEKİNDOR ÜMİT ERDİM BUKET DEREOĞLU BURCU ESMERSOY FURKAN KIZILAY EBRU POLAT ENİS ARIKAN GAMZE KARAMAN HAKAN HATİPOĞLU HELİN AVŞAR IRMAK ÜNAL IŞIL REÇBER KEMAL DOĞULU LERZAN MUTLU MEHMET ALİ ERBİL MELİS İNAL PELİN ÖZTEKİN RIZA KOCAOĞLU ZEYNEP BEŞERLER ÜNAL SİLVER İREM SAK ŞAHNAZ ÇAKIRALP ŞİRİN BAYÜLGEN