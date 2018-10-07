Ünlülerin otomobilleri!

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi. Akşam'ıın haberine göre; Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, Garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi. Aleyna Tilki, 18 yaşına basınca otomobilini aldı. Yazın verdiği konserlerden kazanıp biriktirdiği 161 bin TL'yi 0 kilometre lüks bir otomobile yatıran şarkıcının ilk pahalı oyuncağını annesi Havva Tilki teslim aldı. Zehra Çilingiroğlu çok istediği otomobiline nihayet kavuştu. 18 yaşını doldurmasıyla beraber babası Kaya Çilingiroğlu'nun sürpriziyle karşılaşan Çilingiroğlu, önceki akşam Yeniköy'de 450 bin TL değerindeki cipiyle görüntülendi.