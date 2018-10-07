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Ünlülerin otomobilleri!

Giriş Tarihi: 07.10.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 11:54
Ünlülerin otomobilleri!

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Ünlülerin otomobilleri!

Akşam'ıın haberine göre; Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli,

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Ünlülerin otomobilleri!

Garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Ünlülerin otomobilleri!

Aleyna Tilki, 18 yaşına basınca otomobilini aldı.

Ünlülerin otomobilleri!

Yazın verdiği konserlerden kazanıp biriktirdiği 161 bin TL'yi 0 kilometre lüks bir otomobile yatıran şarkıcının ilk pahalı oyuncağını annesi Havva Tilki teslim aldı.

Ünlülerin otomobilleri!

çok istediği otomobiline nihayet kavuştu.

Ünlülerin otomobilleri!

18 yaşını doldurmasıyla beraber babası Kaya Çilingiroğlu'nun sürpriziyle karşılaşan Çilingiroğlu, önceki akşam Yeniköy'de 450 bin TL değerindeki cipiyle görüntülendi.

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