Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle hayrete düşürdü!

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali yeniden gündem oldu. Hem oyunculuğu hem de karizması ile herkesi kendine hayran bırak Uraz Kaygılaroğlu'nun 64 kilo verdiği ortaya çıktı.