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eski haliyle hayrete düşürdü!

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali yeniden gündem oldu. Hem oyunculuğu hem de karizması ile herkesi kendine hayran bırak Uraz Kaygılaroğlu'nun 64 kilo verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 22:24
Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle hayrete düşürdü!

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Sefirin Kızı'nın Gediz'i 2014 yılında ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali yeniden gündem oldu. Hem oyunculuğu hem de karizması ile herkesi kendine hayran bırak Uraz Kaygılaroğlu'nun 64 kilo verdiği ortaya çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle hayrete düşürdü!

Pis Yedili dizisinde Can Burger olarak tanıdığımız zamanla kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Oyunculuğun yanı sıra bir dönem de sunuculuk yapmış olan Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yeniden gündeme geldi.

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Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle hayrete düşürdü!

Star TV'nin fenomen dizisinde rol alan Sefirin Kızı'nın Gediz'i hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam ederken başarılı oyunculuk performansıyla da göz dolduruyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun eskiden 140 kilo olduğu haberleri yeniden gün yüzüne çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle hayrete düşürdü!

Kaygılaroğlu'nun eski hallerini merak eden izleyiciler, gördükleri fotoğraflar karşısında şoke oldu. Kaygılaroğlu, daha önce katıldığı canlı yayında 140 kilodan 76 kiloya kadar düştüğünü itiraf etmişti.

Uraz Kaygılaroğlu eski haliyle hayrete düşürdü!

'ANNEM BANA İNANMADI'

Kilo verme sürecinde hakkında konuşan Kaygılaroğlu, 'Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken garip sesler geliyor.

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