Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

Tüzünataç, bu ilişki sayesinde de anne Yörenç ile ilişkilerini iyice ilerletti. Aşk-ı Memnu'dan Medcezir'e Cesur ve Güzel'den Yaprak Dökümü'ne kadar birçok başarılı dizinin senaryosunu yazan Ece Yörenç, yeni projesinde de oğlunun aşkına yer vermeyi planladı.