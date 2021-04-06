Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

Berrak Tüzünataç'ın her hareketi magazin gündemine damga vuruyor, güzel oyuncu aşk hayatıyla dillerden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uraz Kaygılaroğlu aşkı ile gündeme bomba gibi düşen Berrak Tüzünataç, son olarak hayatının şokunu yaşadı. Senarist Ece Yörenç, oğlu Ali Yörenç'den ayrılır ayrılmaz Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncunun üzerini çizdi. Başarılı senarist, Berrak Tüzünataç'ı yeni projesinin kadrosundan çıkardı.