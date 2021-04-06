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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:45

ile yaşadığı aşk 'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

'ın her hareketi magazin gündemine damga vuruyor, güzel oyuncu aşk hayatıyla dillerden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uraz Kaygılaroğlu aşkı ile gündeme bomba gibi düşen Berrak Tüzünataç, son olarak hayatının şokunu yaşadı. Senarist , oğlu Ali Yörenç'den ayrılır ayrılmaz Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncunun üzerini çizdi. Başarılı senarist, Berrak Tüzünataç'ı yeni projesinin kadrosundan çıkardı.

Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

'ın her hareketi magazin gündemine damga vuruyor, güzel oyuncu aşk hayatıyla dillerden düşmüyor.

Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan , yaz aylarında senarist 'in oyuncu oğlu ile aşk yaşamıştı.

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Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

Tüzünataç, bu ilişki sayesinde de anne Yörenç ile ilişkilerini iyice ilerletti. Aşk-ı Memnu'dan Medcezir'e Cesur ve Güzel'den Yaprak Dökümü'ne kadar birçok başarılı dizinin senaryosunu yazan , yeni projesinde de oğlunun aşkına yer vermeyi planladı.

Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

Ancak Berrak Tüzanataç, 'ten ayrılır ayrılmaz kendisini bir diğer oyuncu ile aşk yaşamaya başladı.

Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı aşk Berrak Tüzünataç'a pahalıya patladı! Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi yüzünden hayatının şokunu yaşadı!

Bu aşkın ayrılıktan hemen sonra gün yüzüne çıkması "Berrak, 'e ihanet etti!" dedikodularını da çıkardı.

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