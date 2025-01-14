Usta oyuncu Ayşen Sezerel’den dikkat çeken sözler: Estetikli oyuncu her rolü oynayamaz!

O YAŞAYAN EV YOK OLDU, HALA RÜYALARIMDA KENDİMİ O EVDE GÖRÜRÜM

- Çocukluğunuzdan başlayalım… İstanbul'da doğup büyüdüğünüz bir çocukluk/gençlik dönemi. Nasıl bir çocuktunuz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Ben Üsküdarlıyım. Aslında bir dede evinde büyüdük biz. Dedem subay, İstiklal Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün subaylarından biri. Sonra emekliliğinde gelip Üsküdar'da bir ev alıyorlar ve oraya yerleşiyor. Babamla annem evlendikten sonra (büyük bir ev zaten) onun alt katında oturuyorlar. O yüzden böyle bahçesinde erik ağacı, incir ağacı, bir sürü meyve ağaçları olan, duvarları olan, böyle bir bahçe içinde büyüdüm ben. Üst katta da dayımlar oturuyordu, onların çocukları falan yani kalabalık bir aileydik. Sokakta yılan bile oynadım. Böyle yılan çizilir, gazoz kapaklarını koyarsınız orada oynanır. Benim ağabeyim de var benden iki buçuk yaş büyük. Yani çok güzel bir çocukluk geçirdim. Ne yazık ki zamanla aile büyüklerimizi kaybettik; annemi de, babamı da, işte dayımı da, yengemi de. O yaşayan o ev yok oldu. Ama mesela hala rüyalarımda kendimi o evde görürüm. Sonrasında işte Üsküdarlıyım. Lise sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim.

-Sonra oyuncu olma isteği ne zaman doğdu içinizde? Ne zaman karar verdiniz ve ben oyuncu olmalıyım dediniz?

Şimdi biz Üsküdar'da olduğumuz için ailem de böyle ilerici bir aileydi. Belli zamanlarda bizi tiyatroya götürürlerdi. Üsküdar Müsahip Celal Sahnesi'ne tiyatro oyunları seyretmeye giderdik sürekli ve ben o oyunları seyrettiğimde eve gelip oradaki replikleri oynayabilirdim evde. Yani hangi karakter varsa hepsini teker teker evde oynardım. Sonra etrafımdaki bütün insanların taklitlerini yapmaya başladım. Mesela sizin, yengemin, arkadaşımın, sokaktan geçenin… Ve o an karar verdim ki ben oyuncu olacağım, tiyatrocu olacağım. Tabii her klasik Türk ailesi gibi önce aileden bir ret yaşadım. Çünkü o zamanlar ortaokul sonu alan Ankara vardı, Ankara devlet konservatuvarıydı. Oraya hatta telefonlar ettim kendi çabamla ama ailem hayır dedi. Tabii ben normal liseye gittim ama hep içimde oyunculuk vardı. Biliyordum ki ben oyuncu olacağım, başka bir şansım yok ama annem hep diretti. Yani ilerici bir aileydi ama ben günümüzde hala görüyorum. Önce başka bir iş yapsın da sonra onu olsun diyorlar. Neyse sonra işte liseye gittim, yine ailem başka üniversiteye girmemi istedi. Ben yine işte ağlaya zırlaya sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım ve onları ikna ettim. Ama sonrasında annem çok memnun oldu. Ben hala bütün ebeveynlere de aynı şeyi söylüyorum. Lütfen yapmayın. Çünkü sette de tiyatroda da karşılaştığım bazı arkadaşlarım var. Mesela kimi Boğaziçi Makine Mühendisliği'ni bitirmiş, kimi Tıbbı bitirmiş, kimi Hukuk bitirmiş, Hukuk gibi zor bir şey okumuş çocuklar sırf aileleri istiyor diye. Ama sonuçta geldiler gene oyunculuk yapıyorlar ve hayata sonradan başladılar. Daha geriden geliyorlar. Yani bu işin içinde varsa mutlaka yine yapılacak. Engellemeyin yani. Yazık çocuklara yazık.