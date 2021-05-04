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Haberler Galeri Usta oyuncu Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi Çiğdem Uygur ile…
Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:50

Usta oyuncu ’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi ile…

Usta oyuncu , katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Behzat Uygur, Uygur ailesinin tiyatro yolculuğundan, babasıyla olan anılarından ve gençlik yıllarından bahsetti. Behzat Uygur'un eşi 'la ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Behzat Uygur, "Pandemi dönemi eşiniz Çiğdem Uygur'la ilişkinizi nasıl etkiledi? Evdeki karantina günlerinde eşinizi yeniden mi tanıdınız" sorusuna esprili bir yanıt verdi "Yok ya 40 senelik karımı 2 senelik COVID döneminde tanıyacaksam, Allah benim cezamı versin. Biz balayına çıkmadık, turneye gittik. Balayına 10 yıl sonra çıktık.

Usta oyuncu Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi Çiğdem Uygur ile…

, Uygur ailesinin tiyatro yolculuğunu, babasıyla anılarını ve eşi 'la ilişkisini katıldığı programda anlattı: "Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam ailedeki herkesi sahneye çıkarırdı."

Usta oyuncu Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi Çiğdem Uygur ile…

, Hakan Bilgin'in sunduğu "Mekânın Sahibine Geldik" programına konuk oldu.

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Usta oyuncu Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi Çiğdem Uygur ile…

Ünlü oyuncu programda Uygur ailesinin tiyatro yolculuğundan, babasıyla olan anılarından ve gençlik yıllarından bahsetti.

Usta oyuncu Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi Çiğdem Uygur ile…

"Sahne bizim evimiz gibiydi" diyen Uygur şöyle konuştu: "Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam 'sahneye çık' derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken 'Cibali Karakolu' oyununda 'sahneye çık, çay getir' dedi. Sonra çıkınca 'sen kimin oğlusun' dedi, seyirci koptu."

Usta oyuncu Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi Çiğdem Uygur ile…

EVLENDİKTEN 10 YIL SONRA BALAYINA ÇIKTIK

, "Pandemi dönemi eşiniz 'la ilişkinizi nasıl etkiledi? Evdeki karantina günlerinde eşinizi yeniden mi tanıdınız" sorusuna esprili bir yanıt verdi:

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