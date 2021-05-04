Usta oyuncu Behzat Uygur’dan yıllar sonra gelen itiraf herkesi şoke etti! Eşi Çiğdem Uygur ile…

Usta oyuncu Behzat Uygur, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Behzat Uygur, Uygur ailesinin tiyatro yolculuğundan, babasıyla olan anılarından ve gençlik yıllarından bahsetti. Behzat Uygur'un eşi Çiğdem Uygur'la ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Behzat Uygur, "Pandemi dönemi eşiniz Çiğdem Uygur'la ilişkinizi nasıl etkiledi? Evdeki karantina günlerinde eşinizi yeniden mi tanıdınız" sorusuna esprili bir yanıt verdi "Yok ya 40 senelik karımı 2 senelik COVID döneminde tanıyacaksam, Allah benim cezamı versin. Biz balayına çıkmadık, turneye gittik. Balayına 10 yıl sonra çıktık.