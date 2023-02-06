Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
11:46
Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 7.4'lük depremin ardından AFAD tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızına ve annesine ulaşamadığını duyurdu.