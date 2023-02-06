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Haberler Galeri Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:46

Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 7.4'lük depremin ardından AFAD tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızına ve annesine ulaşamadığını duyurdu.

Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu. Depremin ardından tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.

Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki pek çok ili etkileyen deprem sonrasında Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı.

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Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum.." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ailesi enkaz altında kalan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Anneannesini yürüyemediğini ve binada mahsur kaldığını söyleyen oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.

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