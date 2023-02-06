Usta oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu. Depremin ardından tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.