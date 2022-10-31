Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 07:05

Usta oyuncu Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle büyüledi! İlgi odağı oldu!

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu bilmeyenler duyunca çok şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti. Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var. Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.