Giriş Tarihi: 29.04.2022 06:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 06:11

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı atıyor! Savaş Zafer’in güzel sevgilisine romantik evlilik teklifi çok konuşulmuştu…

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınlamıştı. Perihan Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylamıştı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş, önceki gün dünürü Şule Ketenci ile bir araya geldi. Nişantaşı'nda mağazaları gezen dörtlü, alışveriş sonrası soluğu dinlenmek için bir mekanda aldı. Savaş Zafer düğün tarihi hakkında bilgi verdi…