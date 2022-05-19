Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:30

Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

1990'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince'de hayat verdiği 'Kakılmış' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, deta yıllara meydan okuyor. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nene gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın, bir döneme damga vurmuştu.Kendisi gibi tiyatro olan İlyas İlbey ile evli olan Yasemin Yalçın'ın kızı da ünlü isim çıktı. Usta tiyatrocunun büyük kızı meğer, ekranlarda fıtınalar estirmiş. Yalçın'ın yetenekli kızı güzelliğiyle de baş döndürüyor. İşte Yasemin Yalçın'ın kızı...