Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:30

Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

1990'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince'de hayat verdiği 'Kakılmış' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, deta yıllara meydan okuyor. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nene gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın, bir döneme damga vurmuştu.Kendisi gibi tiyatro olan İlyas İlbey ile evli olan Yasemin Yalçın'ın kızı da ünlü isim çıktı. Usta tiyatrocunun büyük kızı meğer, ekranlarda fıtınalar estirmiş. Yalçın'ın yetenekli kızı güzelliğiyle de baş döndürüyor. İşte Yasemin Yalçın'ın kızı...

Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı ünlü isim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
SON DAKİKA