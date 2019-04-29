Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

Ünlülerin eski fotoğrafları ortaya çıkınca inanılması güç görüntüler ortaya çıkıyor. 1960 Türkiye Güzeli, 75 yaşındaki Nebahat Çehre önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Nebahat Çehre, bir hayranının ''Gittikçe güzelleşiyorsunuz'' sözleri üzerine gülümsedi. Nebahat Çehre 40 yıl önceki fotoğraflarına bakıldığında şu an daha genç ve modern görünüyor. Sırrını soranlara ''Beslenmeme, uykuma özen gösteriyorum. Alkol ve sigara yok. Biraz da genetik'' diyor. İşte Nebahat Çehre ve diğer ünlü isimlerin inanılmaz değişimi…
Giriş Tarihi: 29.04.2019
08:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2019
09:16