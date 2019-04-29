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Usta sanatçı şimdi daha genç ve…

Ünlülerin eski fotoğrafları ortaya çıkınca inanılması güç görüntüler ortaya çıkıyor. 1960 Türkiye Güzeli, 75 yaşındaki önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Nebahat Çehre, bir hayranının ''Gittikçe güzelleşiyorsunuz'' sözleri üzerine gülümsedi. Nebahat Çehre 40 yıl önceki fotoğraflarına bakıldığında şu an daha genç ve modern görünüyor. Sırrını soranlara ''Beslenmeme, uykuma özen gösteriyorum. Alkol ve sigara yok. Biraz da genetik'' diyor. İşte Nebahat Çehre ve diğer ünlü isimlerin inanılmaz değişimi…

Giriş Tarihi: 29.04.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 09:16
Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

MURAT BOZ

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Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

MURAT BOZ

Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

MURAT BOZ

Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

MURAT BOZ

Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

TARKAN

Usta sanatçı Nebahat Çehre şimdi daha genç ve…

TARKAN

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