Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son sözleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri sonucu geçtiğimiz 1 Ekim Salı günü hayata gözlerini yummuştu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu evinde dinlenirken aniden rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na bugün veda edildi. Usta sanatçıya ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Törende eşi Tarık Ünlüoğlu'nun tabutuna sarılarak ağlayan oyuncu Gülenay Kalkan, çok zor anlar yaşadı. Törende birçok sanatçı dostu Tarık Ünlüoğlu ile vedalaştı. Duygusal anlar yaşayan ünlü isimler arasında Melek Baykal'ın sözleri herkesin yüreklerini dağladı. Gözyaşları içinde cenazede hazır bulunan Melek Baykal, Ünlüoğlu'nun ölmeden iki günce son sözlerini aktardı. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninden dikkat çeken kareler ve Tarık Ünlüoğlu'nun son sözleri...