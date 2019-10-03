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  • Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Usta sanatçı 'nun 'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Usta oyuncu 'nun son sözleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri sonucu geçtiğimiz 1 Ekim Salı günü hayata gözlerini yummuştu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu evinde dinlenirken aniden rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm 'yi yasa boğdu. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na bugün veda edildi. Usta sanatçıya ilk tören 'nda gerçekleşti. Törende eşi Tarık Ünlüoğlu'nun tabutuna sarılarak ağlayan oyuncu , çok zor anlar yaşadı. Törende birçok sanatçı dostu Tarık Ünlüoğlu ile vedalaştı. Duygusal anlar yaşayan ünlü isimler arasında 'ın sözleri herkesin yüreklerini dağladı. Gözyaşları içinde cenazede hazır bulunan Melek Baykal, Ünlüoğlu'nun ölmeden iki günce son sözlerini aktardı. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninden dikkat çeken kareler ve ...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 16:08
Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Usta oyuncu 'nun son sözleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri sonucu geçtiğimiz 1 Ekim Salı günü hayata gözlerini yummuştu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu evinde dinlenirken aniden rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm 'yi yasa boğdu. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na bugün veda edildi. Usta sanatçıya ilk tören 'nda gerçekleşti. Törende eşi Tarık Ünlüoğlu'nun tabutuna sarılarak ağlayan oyuncu , çok zor anlar yaşadı. Törende birçok sanatçı dostu Tarık Ünlüoğlu ile vedalaştı. Duygusal anlar yaşayan ünlü isimler arasında 'ın sözleri herkesin yüreklerini dağladı. Gözyaşları içinde cenazede hazır bulunan Melek Baykal, Ünlüoğlu'nun ölmeden iki günce son sözlerini aktardı. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninden dikkat çeken kareler ve ...

Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

61 yaşında yaşadığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu , bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için ilk tören 'nda gerçekleşti. Törende tabut başında görülen , zor anlar yaşadı.

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Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Törene Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Ata Demirer, Demet Akbağ, Can Gürzap, Zafer Algöz, Altan Erkekli, Mehmet Aslantuğ, Oya Başar, Arzu Yanardağ ve gibi birçok ünlü isim katılırken, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'da usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Erdoğan'dan taziye mesajı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu 'nun eşi Gülenay hanım ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Cenazede töreninde gözyaşları sel olurken, usta sanatçının eski rol arkadaşları ve tanıdıkları kısa açıklamalar yapıp üzüntülerini dile getirdi. İşte bazı ünlü isimlerin usta sanatçı için son sözleri...

Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

Cenaze törenine katılanlar arasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da vardı. 'nun tabutunu öpen Başbuğ törende yaptığı konuşmada, "Hepimizin başı sağ olsun. Her şeyden evvel bir dost, bir arkadaş. Kendisini adeta kardeşim gibi hissettim. Sevgili Tarık, çok büyük bir sanatçı. Devlet tiyatrolarından geliyor. Birçok filme, tiyatro oyunlarına kahramanlık etti. Tarık erken gitti. Üzüntümüz büyük. Büyük bir kayıp. Bence boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatçı. Her şeyden evvel, kardeşimi kaybettim diyeyim. Tarıkçığım gidiyorsun ama aramızdasın" dedi.

Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun Melek Baykal'a ölmeden önce söylediği son sözleri yürekleri dağladı!

"HOŞ GELDİN AMA GEÇ GELDİN"

Oyuncu , gözyaşları içinde Ünlüoğlu'nun ölmeden iki gün önce evine gittiğini söyledi. Baykal Ünlüoğlu'nun kendisine" Hoşgeldin ama geç geldin" dediğini dile getirdi. Bugüne kadar gördüğü en kalabalık cenaze olduğunu söyleyen Baykal, "Tarık'ımız layık olduğu şekilde uğurlanıyor" sözlerini kullandı.

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