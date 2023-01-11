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Haberler Galeri "Utanır insan bu kadar güzel olmaya" Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozu ile kış günü içleri ısıttı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:43

"Utanır insan bu kadar güzel olmaya" Gönül Dağı'nın AsumanHazal Çağlar havuz pozu ile kış günü içleri ısıttı!

Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar yeni pozları ile yaktı geçti. Gönül Dağı dizisinin güzeli Hazal Çağlar pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyanın çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın havuz pozuna takipçilerinden yorum yağdı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar'ın havuz pozu sosyal medyayı salladı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın beğeni yağan halleri...

Utanır insan bu kadar güzel olmaya Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile kış günü içleri ısıttı!

İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı.

Utanır insan bu kadar güzel olmaya Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile kış günü içleri ısıttı!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.

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Utanır insan bu kadar güzel olmaya Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile kış günü içleri ısıttı!

Hazal Çağlar'dan yeni pozları gelmeye devam ediyor.

Utanır insan bu kadar güzel olmaya Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile kış günü içleri ısıttı!

Gönül Dağı dizisi ile oyunculuğa adım atan Hazal Çağlar kısa sürede şöhreti yakaladı.

Utanır insan bu kadar güzel olmaya Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile kış günü içleri ısıttı!

Hazal Çağlar yaz aylarından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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