Giriş Tarihi: 29.06.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
07:18
Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan bayramda evinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı! İki çocuk annesi Aslı Tandoğan: Kendimize yeşillikler içinde güzel bir yuva kurduk...
Atv'nin yeni dizisi 'Üvey Anne'de 'İpek' karakterini hayat veren güzel oyuncu Aslı Tandoğan, Riva'daki evinin kapılarını bayrama özel GÜNAYDIN'a açtı. Eşi, iki çocuğu, 3 köpekleri, 2 kedileri ve kaplumbağaları ile huzurlu bir hayat yaşayan Aslı Tandoğan, "Kalabalık ev seviyoruz. Çocuklarımızla geçen her an cennet gibi. Arkadaş grubumuzla da sık sık toplanıyoruz. Kendimize yeşillikler içinde güzel bir yuva kurduk" dedi. İşte mutlu evliliği ve aile yaşantısı ile sanat camiasının parmakla gösterilen oyuncularından olan Üvey Anne'nin İpek'i Aslı Tandoğan'ın çok özel açıklamaları...