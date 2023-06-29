Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan bayramda evinin kapılarını GÜNAYDIN’a açtı! İki çocuk annesi Aslı Tandoğan: Kendimize yeşillikler içinde güzel bir yuva kurduk...

Aslında 'İpek'in sizinle de ortak yönleri var. İyi bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğinde. Canlandırdığınız karakterlerle bir yakınlık kurar mısınız?

Aslında kendimle 'İpek' arasında bu söylediğiniz özellikler dışında (bu arada teşekkür ederim güzel sözleriniz için) pek bir yakınlık kuramıyorum. Benim karakterimden çok uzakta, bambaşka bir kadın.

Dizide çocuklarına bağlı bir babanın aileye hırslı bir üvey anne getirmesiyle dengeler değişecek. Neler yaşanacak biraz bahseder misiniz?

Aslında başta en yakın arkadaşımın çocuklarını koruma içgüdüsüyle başlayan ve kadınlarda olan o altıncı hisle Serap'ın niyetinden şüphelendiğim ve tüm bu yaşanan olaylar sırasında kendi duygularımla karşı karşıya kaldığım, tüm dengelerle birlikte kendi dengemi de değiştireceğim bir hikaye ile giriş yapacağım.