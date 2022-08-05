Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 10:29

Üvey Baba’nın Lamia’sı öyle bir değişti ki... Bir dönemin çocuk yıldızı Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü de anne oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, değişimi ile dudak uçuklatıyor. 90'lı yılların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu setlerde geçse de güzel oyuncu şimdilerde, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yapmıştı. Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...