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Haberler Galeri Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira
Giriş Tarihi: 12.10.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:24

Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira

Hiç para istemem deyip İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 milyon lira alan Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Şarkıcı, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki bir otelde konser verip tam 1 milyon Euro (18 milyon lira) kazanacak. Şarkıcı geçen yıl da yeni yılı Mısır'da karşılamıştı. Tarkan'ın büyük paralar kazandığı işleri için hep yurt dışını tercih etmesi ilginç... Merak ettiğim konu ise resmi sözleşme 18 milyon lira üzerinden mi yapılacak yoksa daha düşük bir rakam mı gösterilecek? Çünkü resmi rakam gösterilirse Tarkan'ın ciddi bir vergi ödemesi gerekecek.

BÜLENT CANKURT
Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira

Yılbaşında Kıbrıs'ta yeni bir repertuvar ile sahneye çıkacak olan Tarkan, yaklaşık iki saat şarkı söyleyecek. Bu gece için 18 milyon lira alacağı düşünülürse şarkı söylediği her bir dakikada 150 bin lira kazanacak.

Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira

Geçen yılbaşında, Mısır'ın turizm bölgesi Şarm El Şeyh'teki ünlü bir Türk otelinde sahneye çıkan Tarkan, bu yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde sahne alacak.

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Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira

Dinlemek isteyenler kaç para ödeyecek bilmiyorum ama otelin Tarkan'a kaç para ödeyeceğini öğrendim.

Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira

Tam 1 milyon Euro (Türkçesi 18 milyon lira)! Merak ettiğim; resmi sözleşme bu rakam üzerinden mi yapılacak yoksa daha düşük bir ücret mi gösterilecek?

Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira

Çünkü resmi rakam gösterilirse ciddi bir vergi ödemesi gerekecek. Biliyoruz ki, az vergi ödemek için düşük ücret gösteren sanatçılar var.

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