Giriş Tarihi: 12.10.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:24

Uyanık Tarkan yurt dışını özellikle mi seçiyor? Bir gecede 18 milyon lira

Hiç para istemem deyip İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 milyon lira alan Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Şarkıcı, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki bir otelde konser verip tam 1 milyon Euro (18 milyon lira) kazanacak. Şarkıcı geçen yıl da yeni yılı Mısır'da karşılamıştı. Tarkan'ın büyük paralar kazandığı işleri için hep yurt dışını tercih etmesi ilginç... Merak ettiğim konu ise resmi sözleşme 18 milyon lira üzerinden mi yapılacak yoksa daha düşük bir rakam mı gösterilecek? Çünkü resmi rakam gösterilirse Tarkan'ın ciddi bir vergi ödemesi gerekecek.