Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:26

Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internet sızdırılmıştı.İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Aslı Bekiroğlu o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı. 'Konuşanlar' programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'nun 'çıplak fotoğraf' açıklamaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Evet onları ilgiyle izledik" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslı Bekiroğlu ile uygunsuz pozları ifşa olan eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı...

Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!

Sosyal medyada aktif olan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ve eski sevgilisinin, geçtiğimiz yıllarda uygunsuz pozları internete sızdırılmıştı. Can Koçkan ile müstehcen fotoğrafları ifşa olan ikili, zor günler yaşamıştı. Bekiroğlu, konuyla ilgili olarak yıllar sonra konuk olduğu Hasan Can Kaya'nın programında açıklamalarda bulundu. Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan da sosyal medyada gündem oldu. Can Koçkan bakın kim çıktı...

Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!
Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!
Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!
SON DAKİKA