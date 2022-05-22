Uygunsuz pozları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile müstehcen pozları internet sızdırılmıştı.İfşa olan fotoğraflarıyla başı derde giren Aslı Bekiroğlu o dönem büyük sıkıntılar yaşamıştı. 'Konuşanlar' programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'nun 'çıplak fotoğraf' açıklamaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Evet onları ilgiyle izledik" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslı Bekiroğlu ile uygunsuz pozları ifşa olan eski sevgilisi Can Koçkan bakın kim çıktı...