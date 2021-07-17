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Haberler Galeri Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!
Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 11:45

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde özel hayatıyla magazin gündemi sallamaya devam ediyor. Uzun süredir Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan tescilli güzel Şevval Şahin, bu ilişkisine geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu. Biten ilişkisinin ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yiyen Şahin, eski aşkının Kamışlı'yı denize atmasıyla hayatının şokunu yaşamıştı. Yaşanan olay sonrası Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Şevval Şahin, şoke eden bir hamlede bulundu. Aral'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıkan gerçek, herkesi şaşkına çevirdi...

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde özel hayatıyla magazin gündemi sallamaya devam ediyor.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!

Uzun süredir Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan tescilli güzel Şevval Şahin, bu ilişkisine geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu.

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Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!

Biten ilişkisinin ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yiyen Şahin, hayatının şokunu yaşamıştı.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!

Kamışlı ile Şahin'in yemek yediği mekana giden Aral, Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atmıştı. O anlar magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!

YASAL YOLLARA BAŞVURMUŞTU

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'a tepki gösteren Şevval Şahin, olaydan sonra uzun bir paylaşım yaparak şunları dile getirmişti:

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