Uzaklaştırma kararı aldırmıştı! Şevval Şahin ateş püskürdüğü eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile barıştığını böyle duyurdu!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde özel hayatıyla magazin gündemi sallamaya devam ediyor. Uzun süredir Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan tescilli güzel Şevval Şahin, bu ilişkisine geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu. Biten ilişkisinin ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yiyen Şahin, eski aşkının Kamışlı'yı denize atmasıyla hayatının şokunu yaşamıştı. Yaşanan olay sonrası Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Şevval Şahin, şoke eden bir hamlede bulundu. Aral'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortaya çıkan gerçek, herkesi şaşkına çevirdi...