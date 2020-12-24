Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Aralık 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın " 2021'in en özgüveni artanı: Başak Burcu" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ARALIK 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astro Gündem: Savaş gezegeni, Plüton'un göz hapsinde! 4 Nisan 1949 yılında Satürn – Aslan döngüsünde kurulan NATO ve Yunanistan'ın ilişkisi ülkemizi tek yürek yapacak. İlaç dünyasındaki gelişmelere vurgu yapan Satürn – Kova; aşının yanı sıra koruyucu solüsyonları da gündeme getirebilir.

Koç: Değiştirmen gereken bazı şeylerin zamanının geldiğini hissediyorsun. İdeal kilona ulaşmak için spor yapmaya başlayabilirsin.

Boğa: Duyguların geçmişte kötü etkilense de geleceğine umutla bakıyorsun. Gözünde kötü hatıralar canlandıran nesnelerden kurutulabilirsin.

İkizler: Kasıtlı olarak moralini bozmaya çalışan arkadaşlarını çevrenden uzaklaştırıyorsun. İletişim konusunda sıkıntılar yaşayabilirsin.

Yengeç: Duygularını ve isteklerini ön planda tutuyorsun. Geleceğe yönelik daha ciddi adımlar atarken birikimlerini aktif olarak kullanıyorsun.

Aslan: Kariyerin ile ilgili olumlu adımlar atabilirsin. İşi olmayan bir Aslan burcuysan eski iş yerinden beklemediğin bir haber gelebilir.