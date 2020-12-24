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Uzman Astrolog ile 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve

denildiğinde milyonların bildiği tek isim ile 24 Aralık 2020 Perşembe için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da bildiği Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 24 Aralık Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:29
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 24 Aralık 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Aralık 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın " 2021'in en özgüveni artanı: Başak Burcu" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ARALIK 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astro Gündem: Savaş gezegeni, Plüton'un göz hapsinde! 4 Nisan 1949 yılında Satürn – Aslan döngüsünde kurulan NATO ve Yunanistan'ın ilişkisi ülkemizi tek yürek yapacak. İlaç dünyasındaki gelişmelere vurgu yapan Satürn – Kova; aşının yanı sıra koruyucu solüsyonları da gündeme getirebilir.

Koç: Değiştirmen gereken bazı şeylerin zamanının geldiğini hissediyorsun. İdeal kilona ulaşmak için spor yapmaya başlayabilirsin.

Boğa: Duyguların geçmişte kötü etkilense de geleceğine umutla bakıyorsun. Gözünde kötü hatıralar canlandıran nesnelerden kurutulabilirsin.

İkizler: Kasıtlı olarak moralini bozmaya çalışan arkadaşlarını çevrenden uzaklaştırıyorsun. İletişim konusunda sıkıntılar yaşayabilirsin.

Yengeç: Duygularını ve isteklerini ön planda tutuyorsun. Geleceğe yönelik daha ciddi adımlar atarken birikimlerini aktif olarak kullanıyorsun.

Aslan: Kariyerin ile ilgili olumlu adımlar atabilirsin. İşi olmayan bir Aslan burcuysan eski iş yerinden beklemediğin bir haber gelebilir.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Başak: Ailevi sorunlarda yapıcı olman işleri olumlu sonuçlandırıyor. İlişkisi olan bir Başak burcuysan karşı tarafın ailesi seninle tanışmak isteyebilir

Terazi: Çaresizlik hissini üzerinden atıyorsun. Sorunlar karşısında daha analitik düşünerek pratik hareket edebilirsin.

Akrep: İlişkisi olan bir Akrep burcuysan karşı taraf ile yaşadığın problemlerin yanlış anlaşılmadan kaynakladığını öğrenebilirsin.

Yay: Kendi işinin sahibi bir Yay burcuysan ortağın ile daha çok yardımlaşabilirsin. Çevrendeki insanların düşüncelerine hayatında yer veriyorsun.

Oğlak: Arkadaş grubundaki anlaşmazlıklara karşı daha sert bir tutum içinde olabilirsin. Fazla açık sözlü olman kalp kırabilir.

Kova: Bu kadar azimli olman seni fiziksel anlamda yorabilir. Kendine yaptığın bitki çayları ile bu yorgunluğu üzerinden atmak isteyebilirsin.

Balık: Çevrendekilerin problemleri ile ilgilenmekten kendine vakit ayıramıyorsun. Kendine vakit ayırmak için evine çekilebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

2021'İN EN ÖZGÜVENİ ARTANI: BAŞAK BURCU

Şu bir gerçek ki 2020 yılında çok yoruldunuz. Hem maddi hem de manevi açıdan zor süreçleri yaşamış olsanız da bundan kurtulmayı da bildiniz. Kim ne derse desin kendi yolunuzdan şaşmayıp sizi seven kişilerle omuz omuza verdiniz. Her ne kadar yıl içerisinde yol ayrımları yaşamış olsanız da yeni yılda en büyük isteğiniz hayata dair umutlarınızı gerçeğe dökmek olacak. Kendinizi ve yaşam standardınızı yükseltmek istediğiniz bir yıla merhaba diyorsunuz.

ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAKSINIZ

Yılın sizin için yoğun başlaması hareketli zamanları da beraberinde getirecek. Örneğin alım-satım işlerinizin artış göstermesi maddi açıdan hızlı zamanlarda olduğunuzu vurgulayacak. Ailenizde stres yaptığınızı ve mutluluğu sadece maddi olgularda aramamanız gerektiğini söyleyenlerin sayısı artarken, hedeflere ulaşmak için kararlı olduğunuzu ve ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi göstermek isteyeceksiniz. Evli ve çocuklu bir Başak burcuysanız 2021 yılında ailenizi toparlayan ve onlara yol gösteren taraf siz olacaksınız. 'Aileniz bir gemi, bu geminin kaptanı da siz olacaksınız' diyor gökyüzü…

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Asla arkanıza bakmayacaksınız!

Zihninizdeki hareketler ve yoğun düşünceler yeni yılda uyku düzeninizi önemli ölçüde etkilerken, hayata dair çok şey düşündüğünüzü ve detaylara fazla takıldığınızı düşünebilirsiniz. Ancak detaylardaki gizemi çözmeden büyük resme odaklanamadığınızı siz de yaşadıklarınızla daha net görebilirsiniz. Kariyer bazında olan çalışmalarınızın artması size olumlu anlamda yansımış olsa da maddi anlamda çeşitli yatırımlar yapmış olsanız da sosyal hayatınıza vakit ayıramadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak gereksiz özgüven yapan kişilerdense somut olaylara imza atarak kendinize güvendiğinizi ortaya koyacaksınız.

İlişkisi olan bir Başak burcuysanız; Sevdiğiniz kişiyle yaşadığınız zıtlıkları aşmak isteyecek, bir küs bir barışık havadan sıyrılmak için farklı yatırımlar yapacaksınız.

Kalbi boş bir Başak burcuysanız; hayat arkadaşınız ile tanışacaksınız.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

2021'in ilk dört ayında;

  • Yaşınız kaç olursa olsun yurt dışı eğitimine göz dikeceksiniz.
  • Bu aylarda tuhaf bir kıskançlığa bürüneceksiniz. 2021'in ikinci dört ayında;
  • Üretmekten çekinmeyin, yeni projeler önünüze gelecek.
  • Hayatınızda belkiler hiç olmadı. Akrabalarınız sizden özür dileyecek. 2021'in son dört ayında;
  • Dedikoduya kulak verseydiniz bu günlere gelemezdiniz. Bugünden sonra da vermeyeceksiniz.
  • Araba değişikliği düşünen Başak burçları bu aylarda harekete geçiyor.
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