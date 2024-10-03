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Haberler Galeri Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras'tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!
Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:32

Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras'tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!

Bir döneme şarkıları ile damga vuran Fulden Uras'tan hayranlarını üzen haber geldi. Fulden Uras gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce 23 kez bıçak altına yatan Fulden Uras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden ameliyat olacağını duyurdu. "Bu son olacak inanıyorum" diyen Fulden Uras kanserden kaybettiği annesini de ameliyat öncesi mezarlığında ziyaret etti. İki memesi alınacak olan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi...

Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras’tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!

Geçtiğimiz yıl 23. kez bıçak altına yatan Fulden Uras'tan üzen haber geldi! Fulden Uras "Bu son olacak inanıyorum" diyerek yeniden ameliyata gireceğini duyurdu.

Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras’tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!

Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fulden Uras, 13 yılda 22 kez ameliyat olmuştu. Fulden Uras, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 23. ameliyatını atlatmıştı.

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Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras’tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!

Bir döneme şarkıları ile damga vuran Fulden Uras'tan hayranlarını üzen haber geldi.

Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras’tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!

Fulden Uras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden ameliyat olacağını duyurdu.

Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras’tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!

"Bu son olacak inanıyorum, zaten alınacak başka bir şey de kalmıyor" diyen Fulden Uras yarın sabah 8 de ameliyata alınacağını söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

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