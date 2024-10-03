Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
10:32
Uzun yıllardır kanserle mücadele eden Fulden Uras'tan kötü haber! 24. kez ameliyata girecek olan Fulden Uras dua istedi!
Bir döneme şarkıları ile damga vuran Fulden Uras'tan hayranlarını üzen haber geldi. Fulden Uras gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce 23 kez bıçak altına yatan Fulden Uras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden ameliyat olacağını duyurdu. "Bu son olacak inanıyorum" diyen Fulden Uras kanserden kaybettiği annesini de ameliyat öncesi mezarlığında ziyaret etti. İki memesi alınacak olan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi...