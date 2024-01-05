Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:17
"Vay! Pinko’ya bak" Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!
Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun eski hali gündem oldu. Sibel Taşçıoğlu'nın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Belalı Baldız dizisinde rol alan Sibel Taşçıoğlu, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Sibel Taşçıoğlu'nun bu hali sosyal medya gündem oldu. İşte merak edenler için Sibel Taşçıoğlu'nun hiç bilmediğiniz bu hali…