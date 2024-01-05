"Vay! Pinko’ya bak" Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!

Sibel Taşçıoğlu'nu bu sektöre yeni adım atan biri değil. Gençliğinden itibaren sayısız projede yer aldı. Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde karakterlere hayat verdi.