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Haberler Galeri "Vay! Pinko’ya bak" Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:17

"Vay! Pinko’ya bak" Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!

Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun eski hali gündem oldu. Sibel Taşçıoğlu'nın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Belalı Baldız dizisinde rol alan Sibel Taşçıoğlu, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Sibel Taşçıoğlu'nun bu hali sosyal medya gündem oldu. İşte merak edenler için Sibel Taşçıoğlu'nun hiç bilmediğiniz bu hali…

Vay! Pinko’ya bak Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu, oyunculuk performansıyla sık sık alkış topluyor. Sibel Taşçıoğlu, 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisindeki haliyle gündeme geldi.

Vay! Pinko’ya bak Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!

Sibel Taşçıoğlu, son dönemlerde ismini sık sık duyduğumuz bir oyuncu.

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Vay! Pinko’ya bak Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!

Son Mektup, Bir Zamanlar Çukurova, Kehribar dizilerindeki performansıyla tanınan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Sibel Taşçıoğlu, Instagram hesabından 2005 yılında kadrosunda yer aldığı Belalı Baldız dizisinden bir sahne yayınlayarak "Ah gençlik" notunu yazdı. Oyuncunun güzelliği ise takipçilerinden tam not aldı.

Vay! Pinko’ya bak Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!

Sibel Taşçıoğlu'nu bu sektöre yeni adım atan biri değil. Gençliğinden itibaren sayısız projede yer aldı. Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde karakterlere hayat verdi.

Vay! Pinko’ya bak Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu bu kez çok değişik!

Şimdi ise 47 yaşındaki ünlü oyuncunun eski hali/gençliği gündem oldu.

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