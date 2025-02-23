Giriş Tarihi: 23.02.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
08:35
Vefat eden eşinin kızıyla miras için davalık oldu! Şok iddia: Vasiyetini kandırılarak imzaladı!
Geçmiş aylarda 5 yaşında terk ettiği oğlu Doğa Ünlüyurt'un kayıp haberiyle gündeme gelen Zeliha Sunal şimdi de ölen eşine açtığı ceza davası ile gündemde... Babasının kanser ve üç hastalıkla mücadele ederken Zeliha Sunal'ın kandırmasıyla vasiyet imzalatıldığını, babasının son döneminde söylemesi ile öğrendiğini iddia eden N.A.S, vasiyetin iptali davası açtı.