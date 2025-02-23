Vefat eden eşinin kızıyla miras için davalık oldu! Şok iddia: Vasiyetini kandırılarak imzaladı!

ONLAR ARKAMDAN GELSİN

Hadise, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Fırtınam'ı sevenlerinin beğenisine sundu. Cesur klibiyle dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'yi överken, Demet Akalın'ı yerden yere vurdu. "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika...

Demet Akalın'ın bunu örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor" yorumuna Akalın'ın cevabı çok sert oldu. Akalın, "Ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin!" dedi. Bu tartışma daha çok su kaldırır, önümüzdeki günlerde kılıçlar çekilir...