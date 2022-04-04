Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 04.04.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 06:09

Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı! Sosyal medyada gündem oldu

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Deniz Seki Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı da zaman zaman sosyal medyanın diline düşüyor. Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde, "Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Deniz Seki'nin şimdi ise ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı! Sosyal medyada gündem oldu

Sahne aldığı konser programlarıyla sevenleriyle buluşan Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde, "Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı! Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Deniz Seki'nin şimdi ise ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı! Sosyal medyada gündem oldu

Posta'nın haberine göre; Bir dönem aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen Deniz Seki, mide küçülme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulmuştu.

Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı! Sosyal medyada gündem oldu

Deniz Seki, şimdi ise tekrar ameliyat masasına yattı. Deniz Seki gözlükten kurtulmak için bir operasyon geçirdi.

Verdiği kilolarla bambaşka biri olmuştu… 51 yaşındaki Deniz Seki ameliyat masasına yattı! Sosyal medyada gündem oldu

Sahnede de kendisine sıkıntı yaşatan ve hatta düşmesine yol açan görme probleminden kurtulmak isteyen şarkıcı, 'göz çizdirme' olarak da bilinen lazer ameliyatından oldu.

SON DAKİKA