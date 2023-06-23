Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet, Zeliş’in kölesi olur!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 12:54

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet, Zeliş’in kölesi olur!

atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin 2. bölümünde Mehmet, Zeliş'in kölesi olur!

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet, Zeliş’in kölesi olur!

2.Bölüm:

Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır.

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet, Zeliş’in kölesi olur!

Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet, Zeliş’in kölesi olur!

Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar.

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet, Zeliş’in kölesi olur!

Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur.

Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet, Zeliş’in kölesi olur!

Yoksa bu hırçın kız, Mehmet'in sandığı gibi zalim biri değil midir? Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır.

SON DAKİKA