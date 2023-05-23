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Haberler Galeri ‘Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi
Giriş Tarihi: 23.05.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 11:54

Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri başladı!

‘Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde Ordu'da başladı.

‘Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan dizinin setinden ilk kareler geldi.

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‘Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak.

‘Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor.

‘Vermem Seni Ellere’den ilk kareler geldi

Oyuncu kadrosunda ise Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

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